José Aníbal Rincón asume como nuevo viceministro del MIDA tras renuncia de Ameglio

Actualmente, la cartera del MIDA es dirigida por el ministro Roberto Linares, quien encabeza los esfuerzos para fortalecer la competitividad del agro panameño en mercados internacionales.

Ciudad de Panamá, Panamá/El ingeniero industrial José Aníbal Rincón Stanziola fue designado como nuevo viceministro del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), tras la renuncia presentada el pasado fin de semana por Francisco Ameglio.

Rincón Stanziola cuenta con experiencia en procesos de comercialización, principalmente en exportación de productos agrícolas y pesqueros, además de análisis de procesos, estructuración de proyectos de inversión, estudios de mercado y creación de marca, un perfil técnico que se alinea con los desafíos actuales del sector agropecuario.

Entre 2018 y 2020, Rincón Stanziola se desempeñó en el Ministerio de Comercio e Industrias como encargado de la Oficina Agrocomercial de Panamá en Europa, con sede en Rotterdam, Países Bajos, donde trabajó en la promoción de productos nacionales en el mercado europeo.

Previamente, ocupó el cargo de director de Agronegocios en el MIDA entre 2016 y 2018, experiencia que le permitió conocer de cerca las necesidades de los productores y las dinámicas internas de la institución que ahora integra como viceministro.

Su nombramiento se produce en un contexto en el que el sector agropecuario enfrenta retos relacionados con la apertura de nuevos mercados, la competitividad y el impulso a las exportaciones, áreas en las que el nuevo viceministro ha concentrado buena parte de su trayectoria profesional.