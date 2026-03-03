MiAmbiente gestiona cirugía para yaguarundí rescatado en Pesé

Debido a la complejidad del caso, se determinó su traslado a la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre en la ciudad de Panamá, donde un médico veterinario especialista en ortopedia realizará el procedimiento quirúrgico.

Un ejemplar de Yaguarundí (Puma yagouaroundi) fue rescatado por unidades del Servicio Policial Ambiental, Rural y Turística en la vía que conduce hacia el distrito de Pesé, y posteriormente trasladado a la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), donde recibió atención inmediata.

La médica veterinaria Ana Angulo, quien recibió al felino silvestre, explicó que se trata de un ejemplar subadulto. Durante la evaluación clínica inicial se detectaron lesiones en las extremidades posteriores, por lo que se le practicó una radiografía diagnóstica.

Los resultados confirmaron una fractura en el miembro pélvico izquierdo, específicamente a nivel del fémur, lesión que representa un riesgo considerable para la movilidad y supervivencia del animal en su hábitat natural.

Debido a la complejidad del caso, se determinó su traslado a la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre en la ciudad de Panamá, donde un médico veterinario especialista en ortopedia realizará el procedimiento quirúrgico correspondiente.

“Lo primordial es corregir la lesión, procurar su recuperación y, de ser viable, evaluar posteriormente la posibilidad de su reinserción en el medio natural”, indicó Angulo.

El yaguarundí es un felino silvestre que cumple un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas, ya que contribuye al control de poblaciones de pequeños vertebrados y forma parte de la dinámica natural de los bosques.

MiAmbiente reiteró el llamado a la ciudadanía a reportar oportunamente cualquier situación que involucre fauna silvestre herida o en riesgo, evitando su manipulación directa.