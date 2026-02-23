Investigan presunto tráfico de monos tití en Chiriquí; dos ejemplares murieron

Las entidades advirtieron que este hecho podría evidenciar la existencia de individuos o redes dedicadas al comercio ilícito de fauna silvestre, actividad que representa una grave amenaza para la biodiversidad del país.

Chiriquí/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y la Dirección General de Aduanas en Chiriquí informaron que se encuentra en manos del Ministerio Público la investigación relacionada con el decomiso de tres monos tití en el sector de San Isidro, en un puesto integral ubicado cerca de la frontera de Panamá con Costa Rica.

De acuerdo con las autoridades, una persona se mantiene bajo investigación por su presunta vinculación con este caso, que podría estar relacionado con el tráfico ilegal de especies en peligro de extinción.

Lamentablemente, dos de los tres primates fallecieron, mientras que el tercero permanece en recuperación bajo supervisión especializada. Las entidades advirtieron que este hecho podría evidenciar la existencia de individuos o redes dedicadas al comercio ilícito de fauna silvestre, actividad que representa una grave amenaza para la biodiversidad del país.

El caso se mantiene ahora bajo investigación del Ministerio Público, entidad que deberá deslindar responsabilidades y determinar las posibles sanciones conforme a la legislación ambiental y penal vigente.

Con información de Demetrio Ábrego