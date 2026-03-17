Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este jueves

Estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este jueves 19 de marzo, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

JUEVES 19 DE MARZO

📍Coclé

• Casa del Pueblo de Llano Sánchez, distrito de Aguadulce

📍Veraguas

• Casa Comunal de Los Panamaes, distrito de San Francisco

📍Panamá Oeste

• Casa Cultural de Lídice, distrito de Capira

📍Herrera

• Parque Municipal de Pesé, en el corregimiento de Pesé cabecera

📍Panamá

• Parque de Plaza Valencia, en Villa Zaita, corregimiento Ernesto Córdoba Campos

📍Los Santos

• Calle a un costado de la iglesia de Macaracas, en el corregimiento de Macaracas cabecera

📍Bocas del Toro

• Parque Cincuentenario, en Isla Colón

📍Comcarca Ngäbe Buglé

• Junta Comunal de Cerro Puerco, , distrito de Müna