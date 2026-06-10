La camiseta de Panamá se destaca entre las más llamativas del Mundial
La comparación internacional ubicó la indumentaria panameña en la posición número 18 entre las 48 selecciones participantes del torneo, resaltando su diseño inspirado en el estilo de los años 90, una tendencia que ha regresado con fuerza en la moda deportiva.
La camiseta oficial de la Selección Nacional de Fútbol de Panamá fue destacada como una de las más llamativas del Mundial, según un ranking publicado por el diario estadounidense The New York Times.