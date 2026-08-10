Contenido Exclusivo: Radiografía de una generación

Un estudio de la Universidad de Panamá reveló que más del 50 % de los millennials aún vive con sus padres. Quienes deciden salir del hogar familiar, en muchos casos deben alquilar habitaciones o compartir vivienda debido al alto costo de las propiedades.

Panamá/Son la generación más conectada de la historia, pero también una de las que enfrenta mayores obstáculos para construir su futuro. Conseguir un empleo, acceder a una educación de calidad o comprar una vivienda se han convertido en metas cada vez más lejanas para miles de jóvenes en Panamá.

Las historias se repiten en distintas regiones del país. Jóvenes de áreas urbanas y rurales coinciden en que encontrar oportunidades laborales es cada vez más difícil, incluso después de años de estudio y sacrificio.

Los desafíos para acceder a un empleo no son exclusivos de las ciudades. En la comarca, Juan Jiménez culminó su licenciatura tras años de esfuerzo, pero hoy no ejerce la profesión para la que se preparó. En cambio, encontró una alternativa de sustento en la artesanía y el turismo familiar.

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Como muchos jóvenes de su comunidad, también ha visto partir a amigos y vecinos hacia otras provincias en busca de mejores oportunidades para apoyar económicamente a sus familias.

Las cifras de desempleo juvenil reflejan una realidad preocupante. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), más de 113 mil jóvenes se encuentran desocupados y sin un empleo formal. A septiembre de 2025, la tasa de desempleo juvenil alcanzaba el 19.9 %, siendo Panamá Oeste, Colón, Veraguas y Bocas del Toro algunas de las provincias con mayores niveles de desocupación entre esta población.

Para el sociólogo Carlos Escudero, Panamá cuenta con una generación en plena edad productiva, pero la falta de oportunidades amenaza con convertir el bono demográfico en una oportunidad perdida para el desarrollo del país.

Ante la falta de oportunidades, cada vez más jóvenes dejan sus comunidades para intentar construir un mejor futuro en la ciudad.

Kenneth Carrión es uno de ellos. Llegó hace tres años a la ciudad con la esperanza de cambiar su realidad. Su adolescencia estuvo marcada por dificultades familiares, pero a sus 22 años decidió continuar estudiando para terminar el bachillerato mientras trabaja para salir adelante.

Su historia refleja un problema que afecta a miles de jóvenes: sin educación completa, ingresar al mercado laboral resulta aún más complicado. Mientras tanto, el desempleo general en Panamá se mantiene cerca del 9.1 %, según datos del Ministerio de Trabajo.

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En tanto, el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS), a través de su Encuesta de Ciudadanía Laboral aplicada a jóvenes entre 19 y 30 años, concluye que el desempleo juvenil continúa siendo uno de los principales desafíos del país; resalta que 1 de cada 4 jóvenes dice que tener un título no les sirvió para encontrar un empleo.

La investigación también analizó la percepción sobre el valor de la educación para conseguir empleo. Sus resultados muestran que muchos jóvenes sienten que la promesa de que estudiar garantiza mejores oportunidades ya no se cumple, una conclusión que el propio centro considera motivo de preocupación.

La dificultad para conseguir un empleo estable también retrasa otro objetivo importante: independizarse.

Un estudio de la Universidad de Panamá reveló que más del 50 % de los millennials aún vive con sus padres. Quienes deciden salir del hogar familiar, en muchos casos deben alquilar habitaciones o compartir vivienda debido al alto costo de las propiedades.

Especialistas coinciden en que los elevados precios de la vivienda, sumados a la inestabilidad laboral y los bajos ingresos, dificultan que los jóvenes puedan construir un proyecto de vida independiente.

Aunque los desafíos afectan a toda la juventud, las mujeres suelen enfrentar obstáculos adicionales para incorporarse al mercado laboral. Además de las dificultades para encontrar empleo, muchas asumen responsabilidades de cuidado que limitan sus oportunidades educativas, profesionales y personales.

Aun así, muchas continúan apostando por la educación como la principal herramienta para mejorar sus condiciones de vida y ampliar sus oportunidades.

Cada semestre, miles de jóvenes realizan enormes sacrificios para continuar sus estudios. Sin embargo, la incertidumbre persiste: ¿encontrarán un empleo acorde con su preparación cuando obtengan su diploma?

Especialistas señalan que, además de fortalecer la educación, es necesario impulsar políticas que generen empleos de calidad y permitan desarrollar las habilidades que demanda el mercado laboral.

Perder a una generación de jóvenes por falta de oportunidades tendría un alto costo para el país. Cada estudiante que abandona las aulas, cada profesional que no logra insertarse en el mercado laboral y cada joven que ve frenados sus proyectos por la pobreza, la violencia o la falta de oportunidades representa talento que Panamá deja de aprovechar.

Invertir en la juventud no solo es una responsabilidad social. También es una apuesta por el desarrollo económico y el futuro del país.