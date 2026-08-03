Contenido Exclusivo: Detrás de la pensión alimenticia

Esta obligación legal económica no depende de una tabla ni de un porcentaje fijo del salario. La Ley 42 de 2012 ordena a los jueces aplicar un criterio de proporcionalidad. Es decir, cruzan los ingresos del obligado con las necesidades reales del menor.

Ciudad de Panamá, Panamá/Hablar de pensiones alimenticias en Panamá es abrir una de las heridas más profundas que enfrentan muchas familias. Detrás de cada demanda hay una historia de rupturas, responsabilidades incumplidas y menores que crecen en medio de conflictos que no eligieron.

Entre enero y diciembre de 2025 se presentaron un total de 17,245 solicitudes de pensión alimenticia, entre los seis juzgados municipales del distrito de Panamá. El trámite inicial no requiere abogado y se presenta sin costo en el Registro Único de Entrada. Posteriormente, el Órgano Judicial informa a qué juzgado fue asignado el caso.

De acuerdo con la jueza Quinta Municipal, Alicia Tejada, “un proceso de alimento puede tardar desde la presentación hasta la sentencia, un mes y medio, si se da de manera expedita en cuanto a las notificaciones. ¿Dónde se puede obstaculizar un proceso de alimentos? En la notificación del demandado”.

Ese es el tiempo que promete el sistema en el papel, pero la realidad es otra. La carga de casos y los tiempos de resolución convierten la protección del menor en una carrera contra reloj que muchas familias pierden. Pero otras persisten hasta lograr una respuesta que le haga justicia. Tal es el caso de una mujer a la que llamaremos “Ana” por respeto a su identidad. Ella está peleando por una pensión alimenticia para su hijo desde el año 2015.

“La persona tiene una morosidad de 9 mil balboas prácticamente. Quisiera saber si es un sistema que uno pelea por el dinero de nuestros hijos; ¿por qué una persona con una morosidad tan alta puede estar tan tranquila en la calle? Un hijo es una responsabilidad de ambos. No entiendo por qué esa persona está normal en la calle y uno viendo, como madre, cómo sostiene a ese niño. Siento que el sistema no está bien adecuado, porque uno se presenta, lleva pruebas y le dicen que hay que esperar”.

Y es que cuando una madre o un padre llega a un juzgado para reclamar una pensión alimenticia, por lo general no es el primer paso, sino el último. Antes hubo promesas incumplidas, solicitudes ignoradas y una carga que, en la mayoría de los casos, recae sobre las mujeres. Detrás de cada expediente hay una necesidad urgente: garantizar que un niño, niña o adolescente tenga lo indispensable para su desarrollo.

La abogada Nitzia Góndola, especialista en Derecho de Familia, explicó que “la pensión es obligatoria y tiene prioridad sobre cualquier obligación crediticia que tengan las partes, es decir, que si yo tengo un préstamo, una hipoteca o le debo a alguien que ya me hacen un descuento, el juez no va a mirar esas obligaciones, simplemente va a fijar la pensión alimenticia y esa pensión va a tener prioridad sobre todas las obligaciones que pueda tener el demandado".

En lo que va de 2026, la cifra de descuentos directos en casos de pensiones alimenticias, solo aquí en el juzgado quinto municipal, justo donde me encuentro, asciende a más de 21 mil dólares.

Pero, ¿de dónde sale el monto de una pensión alimenticia?

Esta obligación legal económica no depende de una tabla ni de un porcentaje fijo del salario. La Ley 42 de 2012 ordena a los jueces aplicar un criterio de proporcionalidad. Es decir, cruzan los ingresos del obligado con las necesidades reales del menor.

“Cuando el juez le pregunta cuáles son sus ingresos y cuáles son sus gastos, ¿qué hacen? Ocultan ingresos y dan gastos en exceso"; son algunas de las cosas que ocurren dentro de los juzgados.

Yarima Martínez es otra mujer que pelea por una pensión alimenticia para su bebé menor de un año. “Ojalá el juzgado me entienda y me aumente un poquito más, porque esos $45 balboas no me alcanzan para nada”, es lo único que pide cada vez que va a los tribunales.

Y es que no existe un tope legal único para una pensión alimenticia; cada resolución es un caso distinto.

“Si dan gastos en excesos, el criterio del juzgado siempre va a ser que está evadiendo cuáles son sus ingresos reales y en base a ello se establece una pensión alimenticia más cónsona a los gastos de los niños”, indicó la juez Tejada.

Los principales rubros que debe cubrir una pensión alimenticia son: alimentación, educación, salud, vestimenta y vivienda.

Cuando una pensión alimenticia se retrasa, hay un impacto que pocas veces aparece en los expedientes: el desgaste emocional de los hijos, la incertidumbre, los conflictos constantes y las largas esperas pueden afectar su estabilidad y su salud mental.

Para la psicóloga clínica, Ericka Camaño, “afecta la manera en la que se relacionan con ellos mismos, su autoconcepto, su autoestima, la manera en la que se comunican, porque si tengo a dos padres en conflicto durante un tiempo prolongado, quiere decir que estos padres tienen pocas habilidades o recursos para tener comunicaciones efectivas”.

También conocimos la historia de Rosa; ella recuerda que en su experiencia fue un proceso largo y engorroso. Subir y bajar escaleras, ir a tantas instancias, es uno de los principales obstáculos que enfrentan las familias, que solo buscan respuestas ágiles y efectivas.

“Es una historia que no solamente yo en mis tiempos pasé; hay muchas mujeres que están atravesando por la misma situación de burocracia o irresponsabilidades de su pareja”.

Pero, ¿qué pasa cuando el padre o la madre desaparece? ¿Hasta dónde la ley logra proteger a los menores de edad?

La abogada indicó que “si es de paradero desconocido y no hay forma de ubicarlo y cobrar una pensión alimenticia, se puede pasar esta obligación en orden de prelación, primero a los abuelos y después a los tíos".

Puedes leer:

Desde el año 2025, la ley 467 concentró todos los casos de pensión alimenticia exclusivamente en el Órgano Judicial, retirando esa función a los juzgados comunitarios de paz. Con esto, el trámite debería ser más eficaz. Sin embargo, para Yarima la historia es otra. Todos los meses se enfrenta al incumplimiento de manutención. “Siempre se atrasa; del 18 de junio al 2 de julio se atrasó dos quincenas, no me la pagó", dijo Yarima.

Actualmente, la Asamblea Nacional discute y promueve reformas a la Ley 42 de 2012 (Ley General de Pensión Alimenticia).

“Respuestas más rápidas porque eso de esperar tres para hacer un desacato, en tres meses esa persona puede irse de viaje, puede pasear, ¿y entonces el niño tiene que esperar tres meses? Siento que eso tienen que regularlo bastante”, es lo que pide “Ana”, quien todavía no tiene una respuesta positiva para la pensión alimenticia de su hijo.

La iniciativa plantea medidas más estrictas contra quienes incumplan con el pago, entre ellas, la prohibición de salir del país, el embargo preventivo de bienes, la retención de liquidaciones laborales y la suspensión temporal de membresías y plataformas digitales.

La juez Tejada recomienda a las usuarias del sistema que “no desistan nunca del derecho de sus hijas o hijos, porque es un derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes de este país; los hijos no vinieron al mundo solos, vinieron por una decisión de manera voluntaria y tuvieron mamá y papá en su momento y deben ejercer esa responsabilidad”.

La reforma está en marcha, pero antes hagamos una pausa; no podemos olvidarnos de que detrás de cada expediente hay una familia que intenta salir adelante con recursos limitados. Cuando una pensión se retrasa o no se cumple, la falta de dinero y la incertidumbre terminan golpeando a quienes tienen menos voz: los hijos.