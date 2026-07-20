Contenido Exclusivo: Obras inconclusas

El retraso de estos proyectos no solo incrementa el gasto público, sino que también prolonga la espera de miles de panameños que continúan sin acceso a hospitales, escuelas, instalaciones deportivas y obras de infraestructura que fueron prometidas hace años, mientras el costo para concluirlas continúa aumentando.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las obras públicas inconclusas continúan representando uno de los mayores desafíos para el Estado panameño. Mientras hospitales, escuelas, instalaciones deportivas y proyectos de seguridad permanecen paralizados, miles de ciudadanos siguen enfrentando dificultades para acceder a servicios esenciales, al tiempo que el costo de reactivar estas infraestructuras se ha disparado.

En Puerto Caimito, en Panamá Oeste, el abandono del Minsa-Capsi es un reflejo de esa realidad. Nelva de Tejada, residente del corregimiento, lamentó que la instalación, que prometía acercar la atención médica a la comunidad, permanezca vandalizada tras años de paralización.

"Mucha tristeza porque eso lo habían dejado bien bonito, de todo tenía ese Minsa Capsi y ahora todo está vandalizado", expresó.

La adulta mayor aseguró que el centro habría reducido los largos desplazamientos y los gastos en atención médica para los residentes de una comunidad que ha experimentado un acelerado crecimiento poblacional.

"Eso lo debieron haber terminado, porque el centro de salud de allá abajo queda muy pequeño. Mucha gente no tendría que ir a clínicas privadas ni pagar de más", añadió.

Otro residente, Carlos Aguilar, coincidió en que la falta de esta infraestructura obliga a muchos pacientes a trasladarse hasta la ciudad de Panamá para recibir atención.

Reactivación incrementa el costo de las obras

El Ministerio de Salud informó que actualmente desarrolla un plan para reactivar proyectos heredados de administraciones anteriores que fueron suspendidos o abandonados, entre ellos hospitales, Minsa-Capsi y policentros.

Puedes leer: Contenido Exclusivo: Entre el consumo y el crédito

El director nacional de Infraestructura del Ministerio de Salud, Abdiel Escobar, explicó que la falta de recursos obligó a buscar nuevos mecanismos de financiamiento junto con el Ministerio de Economía y Finanzas para retomar las construcciones.

Según datos de la entidad, se trata de 16 proyectos cuyo costo inicial ascendía a 528 millones de dólares. Sin embargo, antes de su paralización ya se habían desembolsado 414 millones, mientras que su reactivación requerirá 754 millones adicionales, elevando el costo total a 1,168 millones de dólares, más del doble del presupuesto original.

Escobar ejemplificó el incremento de costos con varios proyectos:

El Hospital de Metetí fue licitado en 2010 por 63 millones de dólares y ahora costará 148 millones .

y ahora costará . El Centro de Salud de Curundú pasó de 5 millones a 16 millones de dólares .

a . El Hospital de Bugaba aumentó de 54 millones a 101 millones de dólares.

Escuelas paralizadas afectan a miles de estudiantes

La situación también impacta al sistema educativo. En San Juan de Colón, la construcción del Centro Educativo Desmond Byam permanece detenida desde hace ocho años debido a procesos legales.

Yaritzel González, presidenta de la Asociación de Padres de Familia, manifestó que los estudiantes continúan enfrentando condiciones inadecuadas mientras esperan la culminación del plantel.

La directora del centro, Olga Valdés de Alvarado, explicó que la nueva infraestructura contempla 24 salones para atender a 2,132 estudiantes, pero mientras la obra permanezca suspendida, se ven obligados a ofrecer el servicio educativo en condiciones limitadas.

Por su parte, María Pineda, de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura del Ministerio de Educación (Meduca), indicó que la institución mantiene siete contratos en resolución administrativa.

Las autoridades educativas señalaron que la actual administración recibió más de 50 escuelas abandonadas.

Deportes y seguridad también enfrentan rezagos

El problema también alcanza al sector deportivo. Al inicio de la actual administración, Pandeportes reportó más de 265 proyectos abandonados en todo el país. Actualmente, impulsa un plan para reactivar más de 20 obras emblemáticas, con una inversión cercana a 280 millones de dólares.

Entre ellas figura el estadio de béisbol de San Juan, en San Lorenzo, Chiriquí, cuya construcción quedó paralizada durante años pese a una inversión superior al millón de dólares.

En materia de seguridad, una subestación policial en Sabanitas, provincia de Colón, permanece inconclusa desde 2019. La obra, valorada en más de cinco millones de dólares, sigue abandonada mientras las autoridades evalúan alternativas para recuperarla y ponerla al servicio de la comunidad.

Más de 1,700 proyectos presentan bajo avance

De acuerdo con cifras de la Contraloría General de la República, a febrero de este año existían más de 1,700 proyectos estatales con menos del 35 % de avance. Además, 733 obras ni siquiera habían iniciado, pese a que ya habían recibido casi 588 millones de dólares.

El retraso de estos proyectos no solo incrementa el gasto público, sino que también prolonga la espera de miles de panameños que continúan sin acceso a hospitales, escuelas, instalaciones deportivas y obras de infraestructura que fueron prometidas hace años, mientras el costo para concluirlas continúa aumentando.