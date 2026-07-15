Contenido Exclusivo: Entre el consumo y el crédito

Panamá se presenta como uno de los países con una de las tasas más altas de hogares endeudados en la región. Esto según el último estudio de la empresa de análisis de mercados, Kantar Worldpanel.

Ciudad de Panamá, Panamá/El crédito se ha convertido en parte de la vida cotidiana. Y no es un enemigo. Bien utilizado, permite adquirir una vivienda, un automóvil, invertir en educación o enfrentar una emergencia.

Pero cuando se convierte en la única forma de mantener un estilo de vida, puede transformarse en una carga difícil de sostener.

Victoria De Las Casas nos cuenta su historia. Tiene 24 años y las tarjetas de crédito llegaron temprano a su vida, donde le ganó la impulsividad.

"La he utilizado en viajes, en ropa, para el cabello. Con eso también compré mi celular y dije; lo voy pagando en cuotas, pero se volvió muy difícil de pagar y cuando te das cuenta, ya vas por un monto grande y cuando tienes que pagar, tu saldo mínimo es casi un salario", narra Victoria.

Ella reflexiona y asegura que aprendió la lección. "Sí sacan de apuro, son una buena herramienta siempre y cuando se sepan utilizar y me hubiese gustado haber conocido esto antes, hace mucho tiempo cuando empecé a utilizarla. Porque me hubiese gustado que en la escuela me hubiesen enseñado algo de eso y no que lo enseñara la vida y los bancos", sostiene con preocupación.

De acuerdo con cifras de APC Experian al cierre de abril de 2026, el saldo de tarjetas de crédito en el sistema bancario alcanzó los $2,977 millones, un crecimiento de 7.4% respecto al 2025. Y solamente durante abril de 2026 se activaron 22,604 nuevas tarjetas de crédito bancarias, consolidándose como el producto crediticio más otorgado por los bancos.

Puedes leer: Contenido Exclusivo: Calles al límite

Pero, ¿cuál es el consejo sano para las tarjetas de crédito?

"Uno saca una tarjeta de crédito de 1,500 dólares y utiliza los 1,500 dólares; uno debería estar pagando mensualmente entre 36 y 46 dólares de pago mínimo para poder hacer el repago de la tarjeta. Sin embargo, de esos 46 dólares, solamente 36 centavos serán pago del capital y el resto será para pagar intereses. De esa manera, lo que sucede es que una deuda de capital que nunca va a bajar y que siempre se va a mantener alta. Entonces el pago siempre debe ser superior al mínimo de tal manera que uno pueda ir reduciendo de una manera activa el capital", explica Diego Morales, director de Libre Competencia de la Acodeco.

Deudas y salud mental

Laura González es abogada, y parte de su día a día es atender clientes con problemas con créditos diversos. Ella dice que existen varios escenarios: aquellas personas que no gestionan bien sus finanzas, algunas entidades financieras que cometen abusos y agencias de cobro hostigadoras.

"Llegan a mis despachos personas frustradas, llegan personas llorando y desesperadas con un nivel de ansiedad por el techo y no saben qué hacer. Por ejemplo, cuando pierden una propiedad, cuando quedan sin hogar o cuando llegan a un nivel de endeudamiento que no saben cómo alimentar a sus hijos. Yo digo que eso es que hay mucha falta de educación financiera y debería enseñarse en las escuelas", cuenta González.

El enfoque de Laura coincide con el de la Organización Mundial de la Salud, que advierte que la inseguridad económica y el endeudamiento extremo afectan la salud mental y actúan como un detonante directo de trastornos como la ansiedad y la depresión.

La psicóloga clínica, Lizmaineth Hernández, señala que si tienes fugas de ingresos, esto se convierte en un verdadero detonante para la persona que evidentemente puede sacar estrés, ansiedad, distorsiones de la realidad. El no ser productivo laboralmente, no poder dormir y no dormir bien produce mayores temas a nivel de salud mental.

Panamá se presenta como uno de los países con una de las tasas más altas de hogares endeudados en la región. Esto según el último estudio de la empresa de análisis de mercados, Kantar Worldpanel.

Hogares vs endeudamiento

Un 54% de los hogares gestiona su presupuesto con un enfoque realista, ajustándose a sus ingresos; un 31% batalla para llegar a fin de mes debido a la presión sobre sus ingresos y solamente un 15% vive sin preocupaciones financieras.

Un menor crecimiento económico de Panamá en los últimos años ha impactado las finanzas de la población, empuja a mayor endeudamiento y esto, según Kantar, tres de cada 10 hogares enfrentan dificultades para cubrir sus gastos mensuales y además están modificando los comportamientos de compra de la población, que recorta gastos.

En Panamá hay diferentes formas de obtener un crédito: en bancos, financieras, cooperativas; incluso hay comercios con figuras de financieras que están ofreciendo efectivo. En un paseo rápido, los anuncios te ofrecen créditos para celulares sin importar el historial crediticio, solamente con la cédula y créditos aprobados de inmediato.

Los expertos plantean que los créditos saludables son aquellos que se obtienen para una vivienda necesaria, educación o para un negocio con rentabilidad, y los no saludables son para viajar, comprar un teléfono o compras impulsivas.

Según APC Experian en 2025, se dio un crecimiento del 42% del crédito rotativo que se centra en tarjetas de crédito, préstamos personales y créditos otorgados por comercios. El 54% de estos créditos tienen un límite hasta los 500 dólares, 19% de 1,001 a 3,000 dólares y 17% con límites de 501 a 1,000 dólares.

Y como el Mundial de fútbol está de moda, en medio de un escenario complicado, no traté de ir a tiempo extra con las deudas.