Contenido Exclusivo: Calles al límite

Las intervenciones no solo incluyen la rehabilitación de calles. También contemplan la reorganización del sistema de aguas servidas, mejoras en la red de agua potable y la renovación del parque Amelia Denis de Icaza.

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde una vista aérea, El Chorrillo parece un enorme rompecabezas en construcción. Son 27 calles intervenidas y, mientras avanzan las obras, los vecinos tienen que esquivar zanjas, tomar desvíos y buscar la manera de cumplir con su rutina diaria.

Alexis Salcedo, morador de El Chorrillo, contó que los trabajos llevan mucho tiempo y han generado inconvenientes para peatones y el transporte. Sin embargo, espera que las mejoras concluyan con éxito. Considera que, si las obras se extienden un año más, las autoridades deben acelerar el paso y también resolver el problema del agua, ya que en ocasiones sale turbia.

Las intervenciones no solo incluyen la rehabilitación de calles. También contemplan la reorganización del sistema de aguas servidas, mejoras en la red de agua potable y la renovación del parque Amelia Denis de Icaza.

Los residentes de El Chorrillo explican que el suministro de agua llega cerca de la medianoche y se va por la mañana desde que comenzó la obra. Una propietaria de un salón de belleza aseguró que su negocio se inundó y que nunca recibió una indemnización, por lo que tuvo que empezar de cero mientras continúa pagando sus deudas. Otro morador afirma que "rompen aquí, rompen allá y no terminan", y considera que los quieren sacar de El Chorrillo.

La avenida A y las calles 21 y 23 forman parte de los sectores donde se soterrará el tendido eléctrico, con el objetivo de eliminar la contaminación visual. Aunque el Ministerio de Obras Públicas (MOP) reporta un 85 % de avance en el proyecto, aún queda una nueva etapa por ejecutar.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, explicó que se está perfeccionando una adenda por 10 millones de dólares para completar la rehabilitación de las calles de El Chorrillo, lo que extendería los trabajos por aproximadamente un año más.

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En las principales vías de la capital circulan entre 3,000 y 5,000 vehículos por hora. Según la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), hasta abril de este año el parque vehicular de Panamá supera los 1.7 millones de vehículos y se habían inscrito 25,439 autos nuevos.

Los conductores que recorren Vía Brasil aseguran que la situación es especialmente complicada durante las horas de mayor tráfico. Un taxista manifestó su preocupación porque, según él, no observa trabajadores en algunos frentes de la obra.

Paulette de Vicente, administradora de proyectos del Programa Saneamiento de Panamá, explicó que las cuadrillas muchas veces trabajan dentro de los pozos de excavación y por eso no son visibles desde la superficie. Agregó que las labores consisten en movilizar los tubos e instalarlos dentro de las excavaciones.

El proyecto contempla el diseño y construcción del colector principal del río Matasnillo. En total se construirán 36 pozos principales y posteriormente otros de menor tamaño para conectar todo el sistema de saneamiento.

De Vicente indicó que la construcción de estos pozos registra un avance del 64 % y que se espera concluirla en marzo de 2027.

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Luis Avecilla, conductor de un "diablo verde", aseguró que la falta de personal visible en la obra genera la percepción de que los trabajos están detenidos y contribuye al tranque. Señaló que antes un recorrido le tomaba entre tres y cuatro horas, mientras que ahora demora entre seis y siete horas.

Otro de los puntos afectados es el pozo ubicado en la vía Fernández de Córdoba, en Pueblo Nuevo. Allí, comerciantes aseguran que las restricciones de acceso han impactado sus negocios.

Rafael Rodríguez, propietario del restaurante Delicias RR, explicó que los vehículos y los buses colegiales suelen estacionarse frente a su local, dificultando el acceso de los clientes en automóvil. Como consecuencia, afirma que sus ventas han disminuido en un 50 %.

Además, aseguró que las excavaciones provocaron daños dentro de su establecimiento, entre ellos la caída de un televisor y desprendimientos del cielo raso. Indicó que realizó los reclamos correspondientes, pero no recibió indemnización, aunque reconoce que el proyecto sí instaló un letrero para identificar su negocio.

La ingeniera responsable del proyecto señaló que, aunque algunos comercios estuvieron parcialmente bloqueados durante las obras, siempre se procuró mantener una entrada y una salida habilitadas, además de colocar señalización para hacer visibles los negocios.

A pocos metros de allí, otros establecimientos también reportan afectaciones, como el taller de Alexis Guerra.

El propietario explicó que la reducción de la visibilidad y las dificultades de acceso han provocado una disminución en la llegada de clientes y complicaciones para realizar revisados y otros trabajos mecánicos.

Mientras tanto, los cierres de vías y los tranques también afectan a miles de usuarios del transporte público, quienes aseguran que no les queda otra opción que armarse de paciencia.

Algunos pasajeros comentan, en tono de broma, que la única solución sería "buscar un helicóptero". Una usuaria señaló que ese día el tráfico estaba menos pesado de lo habitual, pero normalmente tarda más de 25 minutos en llegar a su destino. Otro pasajero considera que las obras viales influyen directamente en los congestionamientos.

A Luis Guerra le preocupa especialmente el inicio de los trabajos en Vía España.

El usuario del transporte público explicó que diariamente recorre toda Vía España para llegar a su trabajo. Vive en Pedregal y sale de su casa desde las 4:00 de la madrugada. Teme que, cuando comiencen las nuevas obras, tenga que madrugar aún más para llegar puntual, situación que compara con la que enfrentan muchos usuarios provenientes de Panamá Oeste.

El proyecto de Vía España contempla la construcción de dos carriles exclusivos para MiBus, cuatro carriles de circulación en ambos sentidos, diez estaciones, carriles de adelantamiento, nuevas áreas verdes, la siembra de unos 2,000 árboles y el soterramiento del cableado.

El ministro José Luis Andrade aseguró que este proyecto, valorado en 80 millones de dólares, transformará por completo ese importante corredor vial de la ciudad.

Tanto a conductores como a usuarios del transporte público, comerciantes y residentes, las autoridades les piden paciencia y comprensión durante la ejecución de las obras.

Andrade sostuvo que este tipo de proyectos inevitablemente genera molestias temporales debido a las reparaciones e intervenciones en las calles, pero afirmó que los beneficios serán permanentes para la ciudadanía.

Mientras tanto, los afectados insisten en que continuarán exigiendo el cumplimiento de los plazos establecidos, las indemnizaciones cuando correspondan y que el avance de las obras sea visible. Aseguran que respaldan el desarrollo de la ciudad, pero no quieren que ese progreso se produzca a costa de quienes viven y trabajan en las zonas intervenidas.