Nuevo antídoto experimental contra el veneno de cascabel muestra una eficacia hasta 10 veces mayor en laboratorio

El estudio identificó proteínas naturales presentes en la sangre de las serpientes de cascabel que podrían abrir el camino hacia una nueva generación de antivenenos.

Estados Unidos./Un grupo de investigadores desarrolló un antídoto experimental contra el veneno de serpiente de cascabel que, en pruebas de laboratorio, mostró una eficacia hasta 10 veces superior a la de un antiveneno comercial utilizado actualmente para tratar mordeduras de víboras.

El hallazgo fue realizado por científicos de la Universidad de Maryland y publicado el 29 de julio de 2026 en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). La investigación, liderada por el biólogo Senan B. Carroll, identificó una combinación de proteínas naturales presentes en la sangre de la serpiente de cascabel diamante occidental capaces de bloquear las metaloproteinasas, toxinas responsables de los efectos hemorrágicos y letales del veneno.

Los investigadores comprobaron que, aunque cada proteína por separado solo ofrecía una protección parcial, su combinación logró neutralizar completamente la letalidad del veneno de serpiente de cascabel y también mostró eficacia frente a venenos de otras especies de víboras evolutivamente distantes, lo que abre la posibilidad de desarrollar antivenenos de mayor alcance.

El estudio destaca que las mordeduras de serpiente continúan siendo una de las enfermedades tropicales desatendidas con mayor impacto en el mundo. Cada año afectan al menos a 1.7 millones de personas, causan alrededor de 100 mil muertes y dejan 400 mil casos de discapacidad, especialmente en comunidades rurales donde el acceso a tratamientos eficaces es limitado.

Los autores también advierten que el método de producción de los antivenenos ha cambiado muy poco desde finales del siglo XIX y que aún existen desafíos para desarrollar tratamientos más potentes y con mayor cobertura frente a la diversidad de venenos. En ese contexto, concluyen que las antitoxinas recombinantes derivadas de estas proteínas naturales representan una alternativa prometedora para mejorar el tratamiento de las mordeduras de víboras.