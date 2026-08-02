OMS advierte sobre avances y retrocesos en la lucha contra el VIH, hepatitis e ITS

Un nuevo informe de la OMS muestra reducciones en infecciones por VIH y mortalidad, pero alerta sobre el aumento de muertes por hepatitis.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un nuevo informe que evalúa los avances en la implementación de las Estrategias mundiales del sector de la salud contra el VIH, las hepatitis víricas y las infecciones de transmisión sexual (ITS) para el período 2022-2030. El documento fue presentado durante la Conferencia Internacional sobre el Sida (SIDA 2026) en Río de Janeiro y coincide con el Día Mundial contra la Hepatitis.

El informe refleja un panorama de luces y sombras. A finales de 2025, unas 32 millones de personas con VIH recibían tratamiento y, desde 2010, las nuevas infecciones se han reducido en un 42 % y las muertes relacionadas con el sida en un 57 %. Sin embargo, el Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que "los progresos pueden revertirse rápidamente debido a las interrupciones de financiación, las emergencias humanitarias y la persistencia de las desigualdades".

Pese a los avances, nueve millones de personas con VIH aún no acceden a tratamientos vitales. Las hepatitis víricas continúan siendo una de las enfermedades infecciosas más mortíferas del mundo: segaron 1,3 millones de vidas en 2024, y las muertes asociadas a la hepatitis B han crecido un 17 % desde 2015. En el frente de las ITS, las tasas aumentan en varias naciones mientras crece la resistencia a los antibióticos usados para tratar la gonorrea.

El informe identifica la integración de servicios como una de las principales oportunidades para acelerar el progreso. La OMS también destaca el acceso equitativo a innovaciones como el lenacapavir inyectable, recomendado dos veces al año para la prevención del VIh, que ya se introduce en 10 países, y la profilaxis postexposición con doxiciclina para reducir ITS bacterianas. "Esta evaluación es más que un informe sobre los progresos realizados; es una guía práctica para la acción", afirmó la Dra. Tereza Kasaeva, Directora del Departamento de VIH, Tuberculosis, Hepatitis e ITS de la OMS, en la carrera por cumplir los objetivos de eliminación para 2030.

En Panamá, el Ministerio de Salud informa que actualmente más de 22 mil personas viven con VIH, lo que mantiene la enfermedad como uno de los principales desafíos sanitarios del país.