World of Coffee 2026: Panamá se convierte en el epicentro mundial del café de especialidad en octubre

La cumbre, que tradicionalmente ha tenido como escenario las principales capitales europeas para conectar a la industria internacional, reunirá en la capital panameña a toda la cadena de valor del sector.

El sector cafetalero global vivirá un momento sin precedentes del 23 al 25 de octubre cuando el Panama Convention Center reciba el World of Coffee 2026. El hito marca la primera ocasión en que esta prestigiosa convención internacional desembarca en suelo latinoamericano y en un país productor de la bebida.

La cita, organizada conjuntamente por la Specialty Coffee Association (SCA), la Specialty Coffee Association of Panama (SCAP) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), convocará a más de 13,000 participantes y 320 empresas expositoras provenientes de más de 30 naciones.

Liderazgo de las tierras altas en la escena global

La designación de la nación canalera como anfitriona responde al alto prestigio alcanzado por sus cosechas en el circuito internacional. Recientemente, en la subasta Best of Panama, diversos lotes cosechados en regiones como Boquete, Tierras Altas y Renacimiento registraron puntajes por encima de los 93 puntos.

Frente a este escenario, Ricardo Koyner, presidente de la SCAP, resaltó las altas expectativas del gremio por superar registros pasados de la subasta digital, donde se prevé rebasar la cifra de 30,000 dólares por kilogramo.

Aunque el cotizado café Geisha mantendrá un papel protagónico, el encuentro servirá para exponer la amplia variedad de perfiles sensoriales, técnicas de procesamiento y zonas de cultivo que integran la oferta panameña.

Mundial de Baristas y la iniciativa "Coffee Weeks"

En el marco de la agenda oficial, del 22 al 25 de octubre se disputará el World Barista Championship. Este certamen reunirá a los mejores especialistas del barismo internacional, quienes exhibirán sus habilidades de preparación ante jueces calificados.

Para potenciar el dinamismo comercial y cultural, las autoridades del sector anunciaron dos iniciativas complementarias:

Campaña "Panamá, sabe a café": Estrategia de promoción país que resalta el vínculo cultural, histórico y económico con el cultivo.

Estrategia de promoción país que resalta el vínculo cultural, histórico y económico con el cultivo. Coffee Weeks (15 al 31 de octubre): Jornada donde restaurantes, hoteles y cafeterías locales ofrecerán cartas y experiencias dedicadas al café de especialidad panameño.

Proyección económica y vitrina turística

A la par del intercambio entre compradores, exportadores, tostadores y fabricantes de tecnología cafetalera, el evento promete activar la economía nacional.

Representantes del sector turístico, como Ernesto Orillac de la CCIAP y la ministra de Turismo, Gloria de León, coincidieron en que la exposición posicionará las fortalezas del destino en términos de biodiversidad, cultura, gastronomía y conectividad.

El crecimiento de la industria del café

Considerado el escaparate comercial y técnico más importante de la industria cafetalera a nivel global, el World of Coffee es el encuentro anual de referencia. El evento nació a principios de la década de 2000 impulsado originalmente por la SCAE (Specialty Coffee Association of Europe), y surgió como respuesta a la necesidad de profesionalizar e interconectar a un mercado que estaba creciendo aceleradamente: el café de especialidad (cafés diferenciados por su alta calidad, trazabilidad y procesos artesanales, alejados del mercado masivo o de commodities).

Inicialmente se concibió como un itinerario itinerante por distintas capitales europeas como Ámsterdam, Dublín, Budapest, Berlín, Varsovia, Atenas o Milán. Sin embargo, con el crecimiento de la industria del café de especialidad a nivel global, el evento comenzó a expandirse fuera de sus fronteras tradicionales.

A la par de la exposición comercial, el evento servirá de marco para la realización de las competencias de barismo más prestigiosas del circuito global, donde campeones nacionales de diversos continentes pondrán a prueba su técnica, innovación y conocimiento de los distintos perfiles sensoriales frente a un jurado especializado.

Con esta designación, el istmo no solo se prepara para recibir a miles de visitantes y profesionales de la industria, sino para conectar de forma directa la cultura de consumo internacional con el trabajo agrícola y de innovación que se desarrolla en los orígenes de cultivo.