¿Buscas una maestría? Ifarhu abre convocatoria para estudiar en Chile con beca completa: conoce los requisitos

Las Becas están dirigidas a profesionales ya titulados que trabajen en instituciones públicas, personal académico, docentes, investigadores de universidades, así como profesionales que trabajen en diversos ámbitos de la Sociedad Civil.

Profesionales panameños interesados en cursar una maestría en Chile ya pueden participar en la convocatoria de las Becas Chile – Cooperación Sur-Sur 2027, un programa que ofrece becas completas para estudios de posgrado en universidades chilenas acreditadas y de alto prestigio académico.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Chile en coordinación con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), busca fortalecer la formación de capital humano avanzado en América Latina y el Caribe, mediante programas de maestría presencial en diversas áreas del conocimiento.

Para postularte y obtener más información ingresa aquí: www.ifarhu.gob.pa/convocatoria

¿Qué cubren las Becas Chile – Cooperación Sur-Sur 2027?

Uno de los principales atractivos de este programa es que ofrece una beca completa, que incluye:

Matrícula del programa de maestría.

Asignación mensual para manutención.

Seguro médico.

Las becas están dirigidas a profesionales que deseen ampliar sus conocimientos y contribuir al desarrollo de sus países mediante la aplicación de nuevas capacidades adquiridas en instituciones chilenas de educación superior.

Áreas de estudio disponibles

Las Becas Chile 2027 contemplan programas de maestría en diferentes disciplinas, entre ellas:

Astronomía

Minería

Ciencias

Tecnología

Otras áreas de especialización.

¿Quiénes pueden postular a las Becas Chile 2027?

La convocatoria está dirigida a profesionales titulados de países participantes que se desempeñen en:

Ministerios y entidades del sector público.

Servicios gubernamentales.

Universidades oficialmente reconocidas , como docentes, investigadores o personal académico.

, como docentes, investigadores o personal académico. Organizaciones de la sociedad civil.

El objetivo es fortalecer las capacidades profesionales y promover la cooperación internacional mediante la formación de especialistas altamente calificados.

Documentos requeridos para la postulación

Los aspirantes deberán presentar los siguientes documentos:

Carta de aceptación definitiva emitida por la universidad chilena, indicando la fecha de inicio y finalización del programa, incluyendo el examen de grado. Certificado original del título profesional o copia autenticada por un notario público. Currículum Vitae actualizado. Carta de motivación, explicando las razones para realizar estudios en Chile. Breve descripción del posible tema de tesis. Carta de patrocinio de la institución empleadora, como respaldo institucional. Carta de referencia académica. Documento en Excel con información personal y del programa de maestría. Copia del pasaporte.

Todos los documentos deben enviarse por separado al correo electrónico becaspasantias@mire.gob.pa.

En caso de ser seleccionado, el aspirante también deberá remitir la certificación correspondiente a esa misma dirección electrónica.

Fecha límite para postular

Los interesados podrán presentar su solicitud hasta el 30 de octubre de 2026.

Contacto para consultas

Para obtener más información sobre el proceso de postulación, los aspirantes pueden comunicarse con el Departamento de Becas Internacionales del IFARHU, ubicado en el piso 6 de la institución.

Contactos: