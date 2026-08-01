Arranca la instalación de pasarela en la estación Burunga de la Línea 3; habrá cierres parciales hasta el domingo

Los trabajos se realizarán desde la noche del sábado 1 de agosto hasta la tarde del domingo 2 de agosto, afectando los carriles con dirección a la ciudad.

A partir de las 9:00 de la noche de este sábado, se realizarán trabajos en la futura estación del Metro de Burunga, en el distrito de Arraiján, para instalar el primer tramo de la pasarela peatonal de la estación.

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Los trabajos se extenderán hasta el domingo 2 de agosto. Según informaron voces del Metro de Panamá esta pasarela permitirá que los usuarios, especialmente aquellos con movilidad reducida, puedan acceder al nivel de andén para subir y bajar de los trenes.

Durante la actividad, se afectarán únicamente los carriles de circulación en dirección hacia Panamá Centro. En ese tramo, la vía funcionará en doble sentido para permitir el ingreso y salida hacia la ciudad capital.

Los trabajos se realizarán frente a la plaza Burunga. Un grupo de viviendas que quedan dentro de la zona de instalación será conducido a través de una zona contra vía, con el acompañamiento del equipo del Metro y la Policía Nacional, garantizando en todo momento el acceso a esas residencias.

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El tramo elevado de la Línea 3 del Metro registra actualmente un 86% de avance. Aún faltan por instalar cuatro pasarelas peatonales más. La estación Burunga, que será cerrada parcialmente este fin de semana, tiene un avance del 74%.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar previsiones ante el cierre parcial de la vía Panamericana en el sector de Burunga, distrito de Arraiján, durante el fin de semana.