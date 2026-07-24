Mundo Verde: Unidos por el jaguar

India alberga más del 70 % de la población mundial de tigres , resultado de más de cinco décadas de políticas de conservación.

Panamá apuesta por el intercambio de conocimientos con especialistas de India para fortalecer las estrategias de conservación del jaguar, una especie clave para los ecosistemas del país y amenazada por la pérdida de hábitat y los conflictos con actividades humanas.

La cooperación reúne a expertos de ambos países para compartir experiencias sobre el monitoreo y protección de grandes felinos, tomando como referencia el exitoso modelo de conservación del tigre en India.

"Estamos mirando al mismo tiempo y de la misma forma el futuro de los grandes felinos, y ese futuro depende de nosotros los seres humanos", explicó el biólogo panameño Ricardo Moreno.

Según el especialista, Panamá ya desarrolla varias de las herramientas utilizadas en India, como censos mediante cámaras trampa y el seguimiento de jaguares con radiocollares, tecnologías que permiten conocer mejor el comportamiento y distribución de la especie.

India, un referente mundial

India alberga más del 70 % de la población mundial de tigres, resultado de más de cinco décadas de políticas de conservación.

El especialista indio que participa en el intercambio destacó que el éxito de su país se basa en el trabajo conjunto entre el gobierno central, las administraciones regionales y organizaciones no gubernamentales.

"El apoyo financiero para la conservación proviene principalmente del gobierno, mientras que las ONG colaboran en el trabajo con las comunidades", explicó.

Los expertos consideran que varias de estas estrategias pueden adaptarse a la realidad panameña para fortalecer la protección del jaguar.

El guardián silencioso del bosque

El jaguar es el felino más grande de América y habita desde el Darién hasta el occidente de Panamá. Su presencia es monitoreada mediante cámaras trampa y estudios científicos.

Sin embargo, enfrenta amenazas como la deforestación, la fragmentación de los bosques y los conflictos con productores ganaderos.

Para reducir estos enfrentamientos, organizaciones y especialistas trabajan con fincas ganaderas promoviendo mejores prácticas de manejo del ganado, lo que disminuye los ataques al ganado y reduce la caza de represalia contra los felinos.

Los desafíos para Panamá

Entre los principales retos para la conservación del jaguar figuran:

Mantener poblaciones saludables de la especie.

Proteger la conectividad del Corredor Biológico Mesoamericano.

Reducir los conflictos entre personas y grandes felinos.

Mantener investigaciones y monitoreos científicos a largo plazo.

En el Parque Nacional Darién, por ejemplo, se desarrolla un proyecto de monitoreo que ya supera los 11 años, permitiendo evaluar cómo han cambiado las poblaciones de jaguares, pumas, ocelotes y sus presas.

Los especialistas coinciden en que la conservación del jaguar también garantiza beneficios para las personas, al proteger fuentes de agua, suelos, procesos de polinización y la biodiversidad que sostiene los ecosistemas.

Advirtieron que la principal amenaza para la especie ya no proviene únicamente de la selva, sino de las decisiones humanas relacionadas con la expansión de la frontera agrícola, la deforestación y el cambio climático, factores que reducen su hábitat y aumentan el riesgo de conflicto con las comunidades.