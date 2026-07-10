Mundo Verde: Salvando las 7 cuencas de la ciudad

Lo que inicia como un pequeño desecho flotando sobre el agua termina formando parte de un enorme cúmulo de basura retenida en una estructura colocada para frenar la contaminación antes de que llegue a la bahía.

Ciudad de Panamá/Los ríos de la ciudad de Panamá continúan siendo una de las principales rutas por las que miles de desechos llegan hasta la Bahía de Panamá. Botellas plásticas, envases y otros residuos sólidos son arrastrados por las corrientes y terminan acumulándose en barreras instaladas para evitar que alcancen el mar.

Uno de los casos más representativos es el río Juan Díaz. Lo que inicia como un pequeño desecho flotando sobre el agua termina formando parte de un enorme cúmulo de basura retenida en una estructura colocada para frenar la contaminación antes de que llegue a la bahía.

”Como se puede ver hay constantemente bastante volumen de residuos, en especial en estas épocas lluviosas que son como el pico de trabajo para Marea Verde”, indicó Laura González, directora de Marea Verde.

Aunque el panorama en su desembocadura refleja décadas de contaminación, el nacimiento del río conserva condiciones muy distintas. En la parte alta de la cuenca, el agua mantiene un mejor estado de conservación y el entorno evidencia que el ecosistema aún puede recuperarse.

”Lo que más llega aquí, son las botellas plásticas aparte de los desechos orgánicos, puertas, neveras y cantidades de objetos que llegan diariamente al río Juan Díaz,”, indicó Freddy Romero, coordinador de recolección Wanda.

James Patterson, gerente de proyectos de The Ocean Clean Up, explicó que el objetivo es devolver al río las condiciones que todavía conserva en su nacimiento.

"Como pueden ver este es el inicio del río Juan Díaz, estoy seguro de que más abajo el panorama no es el mismo, nuestro objetivo es que algún día el río vuelva a lucir así con mucha menos basura", expresó.

La situación no es exclusiva de este afluente. El río Matías Hernández también registra una importante acumulación de residuos, motivo por el cual Marea Verde instaló otra barrera para interceptar los desechos antes de que lleguen a la Bahía de Panamá.

Las cifras reflejan la magnitud del problema. En los últimos cuatro años, la barrera colocada en el río Juan Díaz ha permitido retirar cerca de 500 mil kilogramos de basura.

Ante esta realidad, se puso en marcha el proyecto Siete Cuencas, una iniciativa que busca ampliar las acciones de retención de residuos en los principales ríos de la provincia de Panamá.

Según Patterson, el proyecto contempla identificar los siete ríos prioritarios, instalar barreras para detener los desechos y desarrollar estrategias que permitan evitar que la basura llegue a los cauces desde su origen.

Además de las acciones de limpieza, la iniciativa promueve la participación de las comunidades en jornadas de recuperación ambiental y educación sobre el manejo adecuado de los residuos.

El proyecto busca sanear los siete ríos más contaminados de la provincia de Panamá: Juan Díaz, Matías Hernández, Río Abajo, Matasnillo, Curundú, Tapia y Caimitillo.

”Hay una gran cantidad de biodiversidad, inclusive hasta encontramos que hay tiburones, martillo, crías en los manglares de la bahía de Panamá y es increíble pensar eso, una especie altamente en peligro de extinción”, agregó Adrián Benedetti, director de Ancón.

Por su parte, Mirei Endara, fundadora de Marea Verde, aseguró que Panamá tiene manglares en la lista de especies amenazadas y poder disminuir la contaminación por plástico que se tienen esos ecosistemas, sería un gran beneficio para los ecosistemas naturales.

La meta es reducir significativamente la cantidad de desechos que llegan a los manglares y a la Bahía de Panamá, contribuyendo a la recuperación de estos ecosistemas y mejorando la calidad ambiental de la ciudad.

Con información de Jorge Quirós