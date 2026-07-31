Trump sopesa retirar temporalmente nominación del fiscal general ante objeciones de republicanos

Donald Trump dijo el jueves que considera retirar temporalmente la nominación de Todd Blanche como Fiscal General de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump dijo el jueves que considera retirar temporalmente la nominación de Todd Blanche como Fiscal General de Estados Unidos después de que dos senadores republicanos forzaran el aplazamiento de una votación crucial de confirmación.

Trump dijo que Blanche, su antiguo abogado personal y actual Fiscal General interino, podría ser nominado de nuevo después de que los senadores John Cornyn, de Texas, y Thom Tillis, de Carolina del Norte, dejen el cargo en enero.

"No tengo objeción a retirar temporalmente el nombre de Todd, si no hacen lo correcto, y volver a presentarlo cuando Cornyn y Tillis hayan dejado el cargo", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Blanche seguiría como fiscal general interino mientras tanto, dijo Trump, calificándolo de "estrella" con el potencial de convertirse en uno de los mejores titulares del cargo.

El Comité Judicial del Senado tenía previsto votar el jueves la aprobación de la nominación de Blanche, pero los líderes republicanos aplazaron la reunión después de que las negociaciones fracasaran en el intento de convencer a Cornyn y Tillis.

Los republicanos controlan el comité por 12-10, lo que significa que cualquiera de los dos senadores podría unirse a la oposición unánime de los demócratas y bloquear que la nominación llegue al pleno del Senado.

La disputa gira en torno a un acuerdo financiero firmado entre Trump y la administración fiscal que otorgaba al mandatario una indemnización de 1.800 millones de dólares.

Trump demandó a los servicios de impuestos después de que se filtrara a la prensa su declaración fiscal, antes de que regresara a la Casa Blanca.

El presidente propuso que el multimillonario acuerdo se convirtiera en un fondo para personas que demostraran haber sido víctimas de persecución política.

Preguntado en audiencias en el Congreso sobre ese fondo, Blanche aseguró que no iba a ser implementado.

Pero los senadores Cornyn y Tillis, que no lograron el respaldo de Trump en recientes primarias republicanas, exigieron un compromiso formal por escrito que impidiera su reactivación.

Cornyn acusó al Departamento de Justicia de "obstruir" sus solicitudes, y afirmó que los funcionarios "simplemente se han negado a cooperar".

La administración sostiene que ha proporcionado un nuevo texto y que sigue en conversaciones con los senadores, y dejó abierta la posibilidad de reprogramar la votación antes del receso de agosto del Senado.

La oposición demócrata considera que Blanche no es imparcial porque ha actuado como abogado personal de Trump en procesos penales.