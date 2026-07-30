Trump anuncia acuerdo para ‘desarme completo’ de Hamás y retirada israelí cuando esto ocurra

Desde hace semanas se llevaban a cabo negociaciones en Egipto para implementar la segunda fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves que su Consejo de Paz alcanzó un acuerdo para el "desarme completo de Hamás y otros grupos armados" en Gaza, que una vez cumplido implicará la retirada de Israel del territorio palestino.

"Hoy, el Consejo de Paz alcanzó un acuerdo HISTÓRICO para el DESARME COMPLETO de Hamás y de todos los demás grupos armados en Gaza. Este es un paso monumental hacia una PAZ y SEGURIDAD duraderas", escribió Trump en Truth Social, al señalar que la dejación de las armas se llevaría a cabo por fases.

"A medida que se complete el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para asumir la responsabilidad sobre Gaza", añadió.

Dos altos responsables del movimiento islamista palestino, que hablaron bajo condición de anonimato, confirmaron a la AFP que llegaron a un arreglo con el Estado hebreo, que incluye el desarme del grupo y la retirada gradual de Israel de Gaza.

Las fuentes afirmaron que esperan que los mediadores y el Consejo de Paz garanticen que los israelíes cumplan con lo pactado.

Desde hace semanas se llevaban a cabo negociaciones en Egipto para implementar la segunda fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, que entró en vigor el pasado octubre y tiene como objetivo poner fin de manera definitiva a la guerra en la Franja de Gaza.

La Fuerza Internacional de Estabilización a la que se refirió Trump es una estructura en vías de creación que reunirá a tropas de varias naciones bajo la égida del Consejo de Paz.

El medio Al Qahera News, vinculado a los servicios de inteligencia del Estado egipcio, informó a primera hora del viernes que El Cairo acogerá "próximamente" una reunión entre los mediadores en Gaza, incluidos Estados Unidos, Catar y Turquía, para discutir los siguientes pasos en la puesta en marcha del plan de tregua.

Convergencia

Una fuente de Hamás había subrayado anteriormente una "gran convergencia" sobre varios puntos relacionados con las armas, y afirmó haber transmitido a los mediadores enmiendas a la hoja de ruta propuesta por Washington y estar a la espera de la respuesta de Israel.

Según una fuente diplomática informada de las negociaciones, las armas deben ser entregadas al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), un órgano de tecnócratas palestinos que debe gestionar, durante el período de transición, la vida cotidiana en Gaza.

Y la operación debe realizarse en coordinación con la Fuerza Internacional de Estabilización.

Actualmente con base en Egipto, el NCAG está impedido por Israel de acceder a la Franja de Gaza, según medios egipcios y palestinos.

Traspaso de responsabilidades

Israel, que controla más del 60% de este territorio, exigía un desarme completo de Hamás y de los demás grupos palestinos antes de cualquier avance en la hoja de ruta.

Hamás había anunciado a principios de julio la disolución del comité que administraba los asuntos civiles de la Franja de Gaza desde 2007, cuando tomó el poder en el territorio costero, y declaró querer transferir estas responsabilidades al NCAG.

Si bien el NCAG se presenta como una estructura temporal, varios responsables europeos y árabes insisten en la necesidad de una perspectiva política más amplia que implique a las instituciones palestinas existentes.

Israel, opuesto a cualquier retorno de Hamás al poder, rechaza también por el momento una toma de control directa de Gaza por la Autoridad Palestina, con sede en Ramala.

Egipto desempeña desde hace mucho tiempo un papel de mediador entre los grupos armados palestinos e Israel, al cual El Cairo está vinculado por un tratado de paz.

El ataque sin precedentes perpetrado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 desencadenó una devastadora ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

El ataque del grupo palestino dejó 1.221 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes. Además, Hamás se llevó a 251 rehenes a Gaza.

La ofensiva israelí de represalia en Gaza dejó más de 73.000 muertos, en su mayor parte civiles, según las cifras del Ministerio de Salud del gobierno encabezado por Hamás, consideradas fiables por la ONU

A pesar del alto el fuego, la violencia continúa en Gaza, donde bombardeos israelíes causaron el jueves al menos cuatro muertos, según las autoridades sanitarias locales.

Este territorio superpoblado sigue sumido en una profunda crisis humanitaria.