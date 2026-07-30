En México analizarán la propuesta de FIFA sobre nuevo modelo financiero de Infantino

La federación mexicana se suma a las asociaciones que estudian la propuesta de capital privado impulsada por el presidente de la FIFA, mientras Europa amenaza con romper relaciones con el organismo.

Panamá/La Federación Mexicana de Futbol (FMF) emitió un comunicado oficial este jueves para confirmar que fue notificada por la FIFA el pasado 28 de julio sobre la propuesta del presidente Gianni Infantino de incrementar los ingresos del programa FIFA Forward a través de un nuevo modelo financiero.

Según el documento firmado por la FMF, la FIFA planteó que, antes de que las federaciones tomen una decisión informada sobre su participación en el mecanismo, abrirá mesas de trabajo para ampliar la información y documentación asociada al proyecto. La federación mexicana señaló que "agotará dicho proceso de estudio y análisis" antes de definir la postura que más convenga al desarrollo del futbol mexicano.

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El comunicado se da en medio de una de las mayores crisis institucionales recientes del futbol mundial. La propuesta en cuestión es la FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial comercial que administraría los derechos de televisión, patrocinios y boletería de los torneos de la FIFA —incluido el Mundial— y que contempla ceder hasta un 20% de esos derechos a inversionistas privados para recaudar 4,200 millones de dólares. De aprobarse, cada una de las 211 federaciones podría recibir hasta 40 millones de dólares durante el ciclo 2027-2030, cifra muy superior a los cerca de 10 millones que recibiría cada asociación si el proyecto es rechazado.

La propuesta generó un choque directo con la UEFA, que calificó el plan como una forma de privatizar el Mundial y consideró que el paquete de incentivos económicos, junto a un plazo límite fijado para el 19 de septiembre, representa una forma de presión para que las federaciones acepten sin conocer todos los detalles legales y financieros. Según reportes de medios internacionales, la fuerte respuesta de la UEFA y de Concacaf incluyó la amenaza de autoexcluirse de los torneos organizados por la FIFA si el proyecto avanza.

Por su parte, Infantino defendió la iniciativa asegurando que se trata de una decisión que las federaciones miembro tomarán de manera democrática, y remarcó que la nueva filial busca "hacer crecer el valor y redirigirlo de vuelta" a las asociaciones nacionales, sin ceder el control regulatorio del deporte.

Con este comunicado, la FMF se une a la lista de federaciones que analizan con cautela una propuesta que, de aprobarse, redefiniría por completo el modelo de financiamiento del futbol mundial.