¡Sanción ejemplar! Tres barrasbravas reciben condenas de entre 20 a 48 años de prisión en Brasil

Pasaron cuatro años y ocho meses para que la justicia brasileña diera un fallo condenatorio a los fanáticos involucrados en un incidente, ocurrido en el marco de un partido entre Cruzeiro y Atlético Mineiro.

Brasil/Tres barrabravas del club de fútbol Cruzeiro fueron condenados a penas de 20 a 48 años de prisión por la muerte de un hincha del Atlético Mineiro en 2021, en Belo Horizonte, informó la justicia brasileña.

El incidente ocurrió el 28 de noviembre de 2021: una emboscada de una de las barrabravas del Cruzeiro contra un autobús que llevaba a hinchas del Atlético Mineiro dejó un muerto y nueve heridos.

El fallecido, Matheus de Freitas Ferreira, tenía 20 años.

La decisión del Tribunal de Justicia del estado de Minas Gerais, sureste de Brasil, fue dictada la noche del miércoles.

Riquelme Enderson Eibeiro da Silva recibió condena de 48 años y seis meses de cárcel; Luiz Gustavo da Silva Veloso, de 24 años; y Pedro Henrique Coimbra Braga, de 20 años, informó la corte en una nota.

De acuerdo con el fallo, los condenados atacaron el bus con "bombas (incendiarias), piedras, barras de hierro y pedazos de madera".

Esperaban una sentencia definitiva por el caso, pues condenas previas habían sido anuladas debido a irregularidades procesales.

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La violencia es un mal recurrente en Brasil y el fútbol sudamericano, con serios episodios en partidos de torneos internacionales, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, y en las ligas locales.

Las autoridades brasileñas investigan vínculos de las barras con el crimen organizado.

En septiembre del año pasado, la policía lanzó un operativo contra "criminales" en barras de clubes de Rio de Janeiro, en el que hizo 70 allanamientos. Reportó un muerto en esas acciones por enfrentamiento con armas de fuego.

Los controles biométricos vía huella digital o reconocimiento facial son obligatorios por ley en los estadios de Brasil con capacidad para 20.000 aficionados o mayor, como medida para reforzar la seguridad.

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