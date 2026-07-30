El Cangrejo activa programa Vecinos Vigilantes ante quejas por ruido, hurtos y desorden público

Los residentes tendrán acceso a números de atención ciudadana, contactos directos con agentes policiales y un grupo de WhatsApp para comunicar quejas, alertas e inquietudes.

Panamá/Residentes de 16 edificios de El Cangrejo se organizaron con la Policía Nacional para mantener una comunicación directa y reportar situaciones que afectan la convivencia en el sector.

Ante las quejas por ruido excesivo, alteración del orden público, hurtos y otras situaciones de riesgo, residentes del barrio de El Cangrejo, en el corregimiento de Bella Vista, activaron el programa Vecinos Vigilantes en coordinación con la Policía Nacional.

La iniciativa comenzó a funcionar recientemente y permitirá que los vecinos reporten directamente a las unidades policiales las situaciones que se registren en el sector, principalmente durante la actividad nocturna en la vía Argentina.

El mayor Ariel Caballero explicó que el programa atenderá “necesidades diversas de orden público, ciudadanos de calle, de igual forma menores en riesgo social, etcétera”.

Los residentes tendrán acceso a números de atención ciudadana, contactos directos con agentes policiales y un grupo de WhatsApp para comunicar quejas, alertas e inquietudes.

“Nosotros estamos comunicándonos constantemente y ellos nos hacen saber sus quejas e inquietudes de algunas situaciones que se dan en el sector”, indicó Caballero.

El oficial señaló que en Bella Vista funcionan 22 programas de Vecinos Vigilantes, incluido el recién creado en El Cangrejo. Para establecerlo fue necesario organizar a residentes de 16 edificios y realizar reuniones de orientación sobre el funcionamiento de la iniciativa.

“Nos costó un poquito, ya que es un área difícil por la infraestructura, 16 edificios, reunirlos, organizarlos, programarlos, nos costó un poquito, pero sí se logró”, manifestó.

Entre las principales preocupaciones de la comunidad están los niveles de ruido generados por algunos bares ubicados en Vía Argentina, la alteración del orden público, los hurtos y la falta de luminarias en determinados puntos.

Caballero sostuvo que el sector cuenta con un circuito de cámaras, pero destacó la importancia de que los residentes informen de manera puntual sobre las situaciones que observen en su entorno.

La Policía Nacional mantendrá recorridos diarios con unidades ciclistas, motorizadas, vehículos y agentes a pie para atender los reportes de la comunidad.

Con información de Meredith Serracín.