Corredor Sur cerrará durante 16 horas entre Paitilla y Costa del Este desde las 11:00 p.m. del sábado 1 de agosto

La interrupción se aplicará en ambos sentidos desde las 11:00 p.m. del sábado 1 de agosto hasta las 3:00 p.m. del domingo 2 de agosto. Algunos accesos hacia Tocumen permanecerán habilitados.

Panamá/El tramo del Corredor Sur comprendido entre Paitilla y Costa del Este permanecerá cerrado en ambos sentidos durante 16 horas, debido a los trabajos de izaje de dos vigas de 53 metros sobre el tramo marino.

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) anunció que el cierre comenzará a las 11:00 p.m. del sábado 1 de agosto y se extenderá hasta las 3:00 p.m. del domingo 2 de agosto.

La concesionaria explicó que la instalación de las vigas es una maniobra de alta complejidad y forma parte del proyecto de ampliación de los entronques de Costa del Este e Hipódromo.

Accesos que permanecerán habilitados

Salida de Costa del Este hacia Tocumen.

Entrada de Chanis hacia Tocumen.

Entrada de Chanis por la estación Delta hasta la Ford de Costa del Este.

Accesos que estarán cerrados

Entrada de la Ford de Costa del Este en dirección a Paitilla.

Tramo marino en dirección a Paitilla.

Entradas desde el viaducto de avenida Balboa y Punta Paitilla hacia Tocumen.

Entrada desde vía Israel hacia Tocumen.

Entrada desde The Panama Clinic hacia Tocumen.

Entrada desde Punta Pacífica hacia Tocumen.

Entrada desde el Xtra Market de vía Israel hacia Tocumen.

Entrada desde Coco del Mar hacia Tocumen.

Entrada ubicada detrás de las oficinas de ENA en dirección a Paitilla.

ENA Sur recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos, utilizar las rutas disponibles y atender las indicaciones del personal de tránsito y de la señalización instalada en el área.

Los trabajos buscan aumentar la capacidad operativa del Corredor Sur y mejorar la circulación entre los sectores de Costa del Este e Hipódromo.