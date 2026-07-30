Corredor Sur cerrará durante 16 horas entre Paitilla y Costa del Este desde las 11:00 p.m. del sábado 1 de agosto
La interrupción se aplicará en ambos sentidos desde las 11:00 p.m. del sábado 1 de agosto hasta las 3:00 p.m. del domingo 2 de agosto. Algunos accesos hacia Tocumen permanecerán habilitados.
Panamá/El tramo del Corredor Sur comprendido entre Paitilla y Costa del Este permanecerá cerrado en ambos sentidos durante 16 horas, debido a los trabajos de izaje de dos vigas de 53 metros sobre el tramo marino.
La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) anunció que el cierre comenzará a las 11:00 p.m. del sábado 1 de agosto y se extenderá hasta las 3:00 p.m. del domingo 2 de agosto.
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La concesionaria explicó que la instalación de las vigas es una maniobra de alta complejidad y forma parte del proyecto de ampliación de los entronques de Costa del Este e Hipódromo.
Accesos que permanecerán habilitados
- Salida de Costa del Este hacia Tocumen.
- Entrada de Chanis hacia Tocumen.
- Entrada de Chanis por la estación Delta hasta la Ford de Costa del Este.
Accesos que estarán cerrados
- Entrada de la Ford de Costa del Este en dirección a Paitilla.
- Tramo marino en dirección a Paitilla.
- Entradas desde el viaducto de avenida Balboa y Punta Paitilla hacia Tocumen.
- Entrada desde vía Israel hacia Tocumen.
- Entrada desde The Panama Clinic hacia Tocumen.
- Entrada desde Punta Pacífica hacia Tocumen.
- Entrada desde el Xtra Market de vía Israel hacia Tocumen.
- Entrada desde Coco del Mar hacia Tocumen.
- Entrada ubicada detrás de las oficinas de ENA en dirección a Paitilla.
ENA Sur recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos, utilizar las rutas disponibles y atender las indicaciones del personal de tránsito y de la señalización instalada en el área.
Los trabajos buscan aumentar la capacidad operativa del Corredor Sur y mejorar la circulación entre los sectores de Costa del Este e Hipódromo.