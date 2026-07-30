Cierres en la carretera Panamericana por obras de la Línea 3 del Metro: horarios y rutas alternas

Los cierres se aplicarán desde las 9:30 p.m. del sábado 1 de agosto hasta las 6:00 p.m. del domingo 2 de agosto de 2026.

El Metro de Panamá informó que se realizarán cierres temporales de carriles en la carretera Panamericana, a la altura de Burunga, como parte de los trabajos de izaje de una pasarela correspondientes al proyecto de la Línea 3.

De acuerdo con la entidad, la medida forma parte del Plan de Manejo de Tráfico (PMT), aprobado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), y se aplicará desde las 9:30 p.m. del sábado 1 de agosto hasta las 6:00 p.m. del domingo 2 de agosto de 2026.

Durante ese período permanecerán cerrados los carriles con dirección hacia Panamá Centro, específicamente desde el sector de La Popular Eddy hasta la Plaza Kuang.

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Como ruta alterna, las autoridades indicaron que los conductores que necesiten dirigirse hacia Panamá Centro deberán realizar el retorno en "U" habilitado frente al acceso a la residencial La Arboleda y continuar su recorrido por la autopista Arraiján–La Chorrera.

En tanto, los residentes de las calles secundarias podrán acceder a sus viviendas con el apoyo y autorización de las unidades policiales destacadas en el área.

El Metro de Panamá exhortó a los conductores a atender la señalización temporal instalada en el sitio y seguir las indicaciones del personal de tránsito para reducir las afectaciones durante la ejecución de los trabajos.