Línea 3 del Metro: Presidente Mulino participa en primeras pruebas de desarrollo con pasajeros

La prueba se realizó sobre un recorrido aproximado de seis kilómetros, que incluye cuatro estaciones, como parte del proceso de validación operacional de una de las 26 unidades que integrarán el sistema de transporte.

Panamá Oeste/La Línea 3 del Metro de Panamá dio este martes un nuevo paso hacia su puesta en funcionamiento con el inicio de las pruebas de desarrollo con pasajeros a bordo, un recorrido en el que participó el presidente de la República, José Raúl Mulino, junto con miembros de su Gabinete, en un tramo comprendido entre las estaciones Ciudad del Futuro y Vista Alegre, en Arraiján.

La prueba se realizó sobre un recorrido aproximado de seis kilómetros, que incluye cuatro estaciones, como parte del proceso de validación operacional de una de las 26 unidades que integrarán el sistema de transporte.

Al llegar a la estación Ciudad del Futuro, el mandatario invitó a los medios de comunicación a abordar el tren para participar en el recorrido. "Los invito a todos a dar una vuelta en la Línea 3 del Metro. ¡Vengan!", expresó Mulino a los periodistas y funcionarios.

Las pruebas de desarrollo avanzan de manera paralela a la construcción de la obra, que registra un avance global del 77%, según la información suministrada durante la actividad.

El tramo elevado presenta un progreso del 85%, mientras que el soterrado alcanza el 66%. En tanto, la excavación del túnel mediante la tuneladora Panamá registra un 90% de ejecución.

La Línea 3 tendrá una extensión de 24.5 kilómetros y contará con 11 estaciones, conectando la provincia de Panamá Oeste con la capital mediante un sistema de monorriel de tecnología japonesa.

Cada uno de los 26 trenes estará conformado por seis vagones con capacidad para transportar aproximadamente mil pasajeros por viaje y alcanzar velocidades cercanas a los 80 kilómetros por hora.

De acuerdo con las proyecciones del proyecto, el sistema movilizará alrededor de 30 mil pasajeros por hora en cada sentido, convirtiéndose en una de las principales soluciones de transporte para miles de residentes de Arraiján y, posteriormente, de La Chorrera.

Durante la actividad también se recordó que hace aproximadamente dos meses se realizaron las primeras pruebas dinámicas del monorriel sin pasajeros, mientras que esta jornada marcó el inicio de una nueva etapa con autoridades y medios de comunicación a bordo.

La Línea 3 es desarrollada por una empresa coreana, mientras que los trenes corresponden a tecnología japonesa tipo monorriel.

El proyecto busca reducir significativamente los tiempos de desplazamiento de los residentes de Panamá Oeste, una de las regiones con mayor crecimiento poblacional del país y donde diariamente miles de personas se trasladan hacia la ciudad capital por motivos laborales y académicos.

Aunque las pruebas continúan avanzando, las autoridades indicaron que aún resta completar la ejecución de distintos componentes del proyecto, entre ellos la culminación del túnel bajo el canal de Panamá, antes de anunciar la fecha oficial de entrada en operación de la Línea 3 del Metro.

Con información de Luis Alberto Jiménez.