Terremoto en Venezuela: Cancillería reporta un panameño desaparecido; activan protocolo de búsqueda

Ante esta situación, la Cancillería informó que las personas que necesiten localizar a familiares en territorio venezolano pueden comunicarse a través del correo electrónico cecodi@mire.gob.pa

Panamá/La Cancillería de la República confirmó este jueves el reporte de un ciudadano panameño desaparecido tras los sismos registrados en Venezuela y activó el Centro de Coordinación e Información (Cecodi) para brindar apoyo a los familiares que buscan información sobre sus seres queridos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores activó este jueves el Centro de Coordinación de Información (CECODI) para brindar apoyo y atender consultas sobre el terremoto en Venezuela.

Llamadas: (507) 504-9514

Whatsapp: (507) 6371-8485, (507) 6330-6252.

Correo: cecodi@mire.gob.pa — Cancillería de Panamá (@CancilleriaPma) June 25, 2026

De acuerdo con la entidad, los familiares del panameño, quienes residen en Panamá, intentan comunicarse con él desde que ocurrieron los movimientos telúricos, sin que hasta el momento hayan logrado ubicarlo.

Ante esta situación, la Cancillería informó que las personas que necesiten localizar a familiares en territorio venezolano pueden comunicarse a través del correo electrónico cecodi@mire.gob.pa, canal habilitado para recibir solicitudes y coordinar la asistencia consular.

La institución también informó que el Consulado de Panamá en Venezuela suspendió temporalmente su atención presencial debido a medidas de seguridad.

Según explicó la Cancillería, el personal consular dejó de laborar en el edificio donde funcionan sus oficinas mientras se evalúan las condiciones del inmueble tras los sismos.

La información fue dada a conocer durante la reunión de la Comunidad de las Democracias, realizada en el marco de la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la que participó el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Durante su intervención, el mandatario hizo referencia a la situación que atraviesa Venezuela.

En Venezuela, hoy sumida en esta triste catástrofe, la comunidad democrática debe levantar la voz con más fuerza en favor de una transición democrática real y de elecciones libres y verificables pronto", expresó.

Mulino también abordó otros escenarios regionales y señaló: "en Nicaragua el deterioro de los derechos humanos es grave y documentado. En Cuba el pueblo sigue esperando la posibilidad de elegir libremente a sus gobernantes".

Sobre Bolivia, manifestó: "el gobierno democrático enfrenta una ofensiva de desestabilización impulsada por sectores radicales y por el crimen organizado que busca alterar por la fuerza un mandato nacido de la voluntad popular. Panamá expresa su solidaridad una vez más con Bolivia y llama a esta comunidad a respaldar activamente sus instituciones".

La Comunidad de las Democracias es una coalición integrada por 31 Estados miembros, creada en el año 2000 con el propósito de fortalecer las instituciones democráticas y promover el respeto de los principios democráticos a nivel internacional.

Mientras continúan las labores de búsqueda y verificación en Venezuela, la Cancillería panameña mantiene habilitados sus canales de comunicación para atender solicitudes de familiares que requieran información sobre ciudadanos panameños en ese país.

Con información de Elizabeth González.