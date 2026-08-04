Accidentes de tránsito aumentan en Coclé: víctimas fatales suben a 24 en 2026

Para esta misma fecha de 2025 se contabilizaban 16 personas fallecidas por accidentes de tránsito en la provincia, mientras que en 2026 la cifra asciende a 24, es decir, ocho muertes más.

Coclé/Los accidentes de tránsito continúan en aumento en la provincia de Coclé. El caso más reciente se registró la tarde de este martes, cuando un vehículo terminó dentro de una farmacia ubicada en el distrito de Penonomé.

A pesar de lo aparatoso del hecho, no se reportaron personas heridas. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas que provocaron que el conductor perdiera el control del automóvil e ingresara al establecimiento comercial.

Las cifras de víctimas fatales también reflejan un incremento. Para esta misma fecha de 2025 se contabilizaban 16 personas fallecidas por accidentes de tránsito en la provincia, mientras que en 2026 la cifra asciende a 24, es decir, ocho muertes más.

Faustino Acosta, de Operaciones del Tránsito, reiteró el llamado a los conductores a mantener las medidas de seguridad y prestar atención al momento de operar sus vehículos, especialmente aquellos con transmisión automática.

“A los conductores siempre les recomendamos colocarse el cinturón de seguridad y percatarse, si son vehículos automáticos, de qué cambio van a utilizar. Por un error que uno cometa se dan estas situaciones y accidentes”, señaló Acosta.

Las autoridades también mantienen su preocupación por la cantidad de atropellos registrados durante horas nocturnas, principalmente en los distritos de Penonomé y Aguadulce, hechos que han contribuido al aumento de víctimas fatales en las carreteras de Coclé.

Ante este panorama, se reiteró el llamado a conductores y peatones a respetar las normas de tránsito, mantener la atención en las vías y tomar mayores precauciones durante la noche.

Con información de Nathaly Reyes