Un muerto y 44 heridos en vuelco de bus en Coclé

Tras el siniestro vial, equipos de emergencia se movilizaron de inmediato al lugar para atender a los pasajeros lesionados y coordinar su traslado a distintos centros médicos.

Coclé/Un accidente de tránsito registrado la tarde de este domingo en la provincia de Coclé dejó una persona fallecida y 44 heridos, luego de que un bus de la ruta Panamá – Bocas del Toro sufriera un vuelco cuando se dirigía hacia el interior del país. Dos de los heridos están en estado de gravedad.

El hecho ocurrió a la altura de Platanal, en Río Hato, sector ubicado sobre la vía Interamericana, en dirección hacia el interior.

De acuerdo con información preliminar brindada por el Cuerpo de Bomberos y la Dirección de Operaciones del Tránsito, el conductor del autobús habría perdido el control del vehículo, provocando el vuelco.

Tras el siniestro vial, equipos de emergencia se movilizaron de inmediato al lugar para atender a los pasajeros lesionados y coordinar su traslado a distintos centros médicos.

Los heridos serían llevados principalmente al Hospital Aquilino Tejeira y al Hospital Materno Infantil de Antón, donde el personal médico activó protocolos de atención ante la llegada masiva de pacientes.

Las autoridades indicaron que trabajan de forma coordinada junto con la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud para la atención de los afectados.

Lluvia y pavimento mojado pudieron influir en el accidente

Según información compartida por la Dirección de Operaciones del Tránsito, al momento del accidente se registraban lluvias en el área y la vía se mantenía mojada, condición que podría haber incidido en la pérdida de control del autobús.

Las autoridades explicaron que este tramo suele presentar condiciones climáticas variables y continúan las investigaciones para determinar las causas exactas del hecho.

El accidente ocurre además en medio del movimiento vehicular característico de los fines de semana, cuando aumenta el flujo de personas que regresan desde playas y destinos turísticos del interior del país.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución, especialmente ante las lluvias y el pavimento resbaladizo.

Hasta el momento, el balance preliminar se mantiene en una víctima fatal y 39 personas heridas.

Reporte de Nataly Reyes