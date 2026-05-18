Clima en Panamá: Chubascos y aguaceros con tormentas marcarán el tiempo este lunes

En la tarde, el pronóstico del tiempo advierte sobre la presencia de aguaceros de intensidad variable con descargas eléctricas en la región metropolitana, Panamá Oeste, Panamá Este, Darién y la comarca Emberá-Wounaan.

Panamá/El clima en Panamá para este lunes 18 de mayo estará caracterizado por lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, especialmente durante la tarde, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Instituto de Meteorología (Impha). Las condiciones atmosféricas variarán entre ambas vertientes del país, con cielos nublados y precipitaciones de intensidad variable.

Condiciones del tiempo en Caribe y Pacífico

En la vertiente del Caribe, el informe indica que durante la mañana y tarde predominarán cielos nublados con lluvias aisladas y episodios ocasionales de actividad eléctrica. Para horas de la noche, continuarán las lluvias intermitentes, principalmente desde Colón (Costa Abajo) hasta Bocas del Toro, mientras que en otras áreas persistirá la nubosidad.

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Por su parte, en la vertiente del Pacífico, la mañana iniciará con un cielo parcialmente nublado a nublado, acompañado de lluvias aisladas en zonas como el Golfo de Chiriquí, el sur de Azuero y sectores de Panamá Oeste, Panamá Este y sur de Veraguas.

En la tarde, el pronóstico del tiempo advierte sobre la presencia de aguaceros de intensidad variable con descargas eléctricas en la región metropolitana, Panamá Oeste, Panamá Este, Darién y la comarca Emberá-Wounaan. En otras zonas se esperan chubascos aislados. Para la noche, continuarán las condiciones nubladas con lluvias dispersas en distintos puntos del litoral Pacífico.

Temperaturas, vientos y condiciones marítimas

Las temperaturas en Panamá oscilarán entre los 28°C y 31°C en el Caribe, y entre 29°C y 34°C en el Pacífico. En áreas montañosas y la Cordillera Central, se prevén registros más frescos entre 18°C y 25°C.

En cuanto al viento, en el Caribe se mantendrá con dirección oeste, noroeste y nor-noreste, con velocidades de hasta 25 km/h. En el Pacífico, los vientos serán variables, con ingreso del sur en horas de la tarde y velocidades menores de 25 km/h en gran parte del país.

Sobre las condiciones marítimas, el litoral Caribe presentará olas entre 1.5 y 1.8 metros, mientras que en el Pacífico se esperan olas más bajas, entre 0.5 y 1.0 metro.

Finalmente, el informe destaca que los índices de radiación UV-B se ubicarán entre niveles moderados y muy altos (5 a 10 UV-B), por lo que se recomienda precaución durante la exposición al sol.