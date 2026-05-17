Aguaceros y actividad eléctrica podrían afectar varias regiones de Panamá este domingo

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la mañana se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica desde Costa Abajo de Colón hasta la Comarca Ngäbe-Buglé, mientras que en el resto de la vertiente caribeña se prevén precipitaciones aisladas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología informó que este domingo 17 de mayo podrían registrarse aguaceros dispersos, algunos de moderados a fuertes, en distintos sectores del país, principalmente en las regiones Central y Occidental de la vertiente del Caribe.

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la mañana se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica desde Costa Abajo de Colón hasta la Comarca Ngäbe-Buglé, mientras que en el resto de la vertiente caribeña se prevén precipitaciones aisladas.

Para horas de la tarde, el Imhpa pronostica aguaceros fuertes en áreas de Colón, sectores montañosos de la Comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro. En la noche persistirían lluvias dispersas en varios puntos del Caribe panameño.

En la vertiente del Pacífico, las lluvias podrían iniciar desde la mañana en sectores marítimos, Darién, el este de Panamá y el norte de Coclé, además de probabilidades de precipitaciones aisladas en la región Metropolitana y áreas centrales del país.

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El informe meteorológico indica que en la tarde aumentará la intensidad de las lluvias, con aguaceros moderados a fuertes y actividad eléctrica en Darién, Panamá Oeste, la provincia de Panamá, el sector montañoso de la península de Azuero y el sur de Veraguas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 21°C y 26°C en sectores de la Cordillera Central, mientras que en el resto del país podrían alcanzar entre 29°C y 35°C.

En cuanto a las condiciones marítimas, el Caribe presentará oleajes con alturas entre 1.2 y 2.0 metros y periodos de ocho a nueve segundos. En el Pacífico, las olas se mantendrán entre 0.3 y 1.2 metros.

El Imhpa también advirtió sobre índices de radiación UV-B entre 6 y 11, con niveles de riesgo considerados altos y extremos, por lo que recomendó tomar medidas de protección durante la exposición prolongada al sol.