‘Mi Pueblito Afroantillano’ se llena de cultura, música y gastronomía para celebrar la afropanameñidad

Muchos de los productos ofrecidos fueron elaborados de manera artesanal por familias emprendedoras que dedicaron largas horas de preparación para participar en el evento.

La celebración del Mes de la Etnia Negra reunió este sábado a cientos de familias panameñas en Mi Pueblito Afroantillano, convertido en el epicentro de la cultura afrodescendiente con presentaciones artísticas, gastronomía típica y expresiones tradicionales que resaltan las raíces afroantillanas del país.

Desde tempranas horas, asistentes de distintas partes del país llegaron al lugar para participar de las actividades programadas en honor a la afropanameñidad, una celebración que continúa desarrollándose durante todo el mes de mayo.

Entre música, bailes y coloridos atuendos tradicionales, uno de los momentos más esperados fue la presentación del cantante Renato, considerado uno de los precursores del reggae en español en Panamá, quien puso a cantar y bailar a los asistentes con varios de sus éxitos.

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La gastronomía afrodescendiente también se convirtió en uno de los mayores atractivos de la jornada. Los visitantes aprovecharon para degustar platillos tradicionales como pescado al escabeche, puré de guineo verde, patí, plantinta, arroz con coco y frijoles, además del tradicional “wampa”, considerado por muchos como un símbolo de la cocina colonense.

“Una comida colonesa sin wampa no es colonesa”, expresó uno de los emprendedores presentes en la actividad, mientras ofrecía camarones al ajillo en salsa de coco, filetes de pescado y pollo a la criolla.

Los postres también formaron parte del menú con opciones como mamallena, tres leches, beso de ángel y el “especial de la casa”, una mezcla de cheesecake, flan escondido y tres leches.

Muchos de los productos ofrecidos fueron elaborados de manera artesanal por familias emprendedoras que dedicaron largas horas de preparación para participar en el evento.

“Significa todo para nosotros los chombos. Nuestra esencia es ser negro, afro”, comentó uno de los asistentes al ser consultado sobre el significado del Mes de la Etnia Negra en Panamá.

Durante la jornada también participaron artesanos y diseñadores locales, entre ellos el diseñador colonense Jan Decor, quien exhibió atuendos inspirados en la cultura afrodescendiente.

Los asistentes llegaron vestidos con telas coloridas, turbantes y vestimentas tradicionales, resaltando con orgullo sus raíces y la identidad afroantillana.

Según datos oficiales mencionados durante la actividad, cerca de un tercio de la población panameña se identifica como afrodescendiente, una herencia cultural que durante mayo es celebrada con actividades en distintos puntos del país.

El evento, desarrollado en Mi Pueblito Afroantillano, contó además con el respaldo de TVN Media como patrocinador.

Información de Fabio Caballero