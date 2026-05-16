Ganaderos piden mantener restricciones a leche de Costa Rica y defender normas sanitarias

El intercambio comercial de productos lácteos entre Panamá y Costa Rica volvió a generar debate luego de recientes declaraciones de la presidenta costarricense, Laura Fernández, quien instruyó a la Cancillería de su país abordar nuevamente el tema de las exportaciones de leche hacia Panamá.

La situación provocó reacciones de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), cuyos representantes insistieron en que el país debe mantener las medidas sanitarias para proteger tanto al sector ganadero nacional como a los consumidores panameños.

El tema fue abordado por la mandataria costarricense durante la celebración del Día del Agricultor Costarricense, realizada el pasado viernes 15 de mayo en Cartago.

Desde la provincia de Veraguas, representantes del sector agropecuario panameño señalaron que el conflicto no debe politizarse y que las decisiones deben sustentarse en criterios científicos y técnicos.

“Este es un tema eminentemente técnico con conceptos y elementos científicos y no podemos permitir que los temas políticos se inmiscuyan en los temas técnicos”, expresó Samuel Vernaza, presidente de Anagan.

“Hay que proteger la ganadería nacional”

Los productores panameños sostienen que el principal objetivo es garantizar que los productos lácteos importados cumplan con los requisitos sanitarios exigidos en Panamá.

“Hay que proteger la ganadería nacional”, reiteraron voceros del sector, quienes además advirtieron que permitir el ingreso de productos sin los análisis de riesgo correspondientes podría afectar la inocuidad alimentaria.

Según explicaron, algunas plantas procesadoras costarricenses aún no habrían cumplido con los procedimientos requeridos para alcanzar equivalencia con las plantas panameñas.

“Estas plantas no cumplen con el análisis de riesgo que se requiere para lograr la equivalencia con nuestras plantas y no podemos garantizar la inocuidad de ese alimento”, indicó Vernaza.

Piden firmeza al Gobierno panameño

El sector ganadero también solicitó al Gobierno panameño mantener su postura frente al diferendo comercial y continuar aplicando las normativas nacionales e internacionales vigentes.

De acuerdo con los productores, flexibilizar las medidas sin el debido sustento técnico podría representar violaciones a disposiciones de la Organización Mundial del Comercio y de la Organización Mundial de la Salud.

“Le estamos pidiendo al Gobierno panameño que se mantenga firme en su posición de respetar las normativas nacionales e internacionales”, concluyó.

Informacón de Ney Castillo