Venezuela deporta a Estados Unidos a Alex Saab, exministro y aliado de Maduro

Tras el derrocamiento de Maduro en enero, la presidenta interina Delcy Rodríguez lo separó de sus funciones en febrero, mientras crecían versiones sobre una posible detención, aunque esta nunca fue confirmada oficialmente.

El gobierno de Venezuela deportó este sábado hacia Estados Unidos al empresario colombiano Alex Saab, señalado como presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, informó el Servicio de Migración venezolano mediante un comunicado.

Saab ya había permanecido detenido en territorio estadounidense en 2021, enfrentando acusaciones por lavado de dinero y corrupción. Posteriormente, Venezuela negoció su liberación en 2023 y un año después fue designado como ministro de Industria.

Tras el derrocamiento de Maduro en enero, la presidenta interina Delcy Rodríguez lo separó de sus funciones en febrero, mientras crecían versiones sobre una posible detención, aunque esta nunca fue confirmada oficialmente.

Según el comunicado divulgado por las autoridades migratorias, la medida fue adoptada debido a que el empresario “se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América”.

El procedimiento ha generado atención debido a que la Constitución venezolana prohíbe la extradición, aunque las autoridades sostienen que en este caso se trató de una deportación.

Saab fortaleció su relación con el gobierno venezolano durante los últimos años de gestión del expresidente Hugo Chávez y posteriormente se convirtió en una figura cercana a Maduro.

Entre sus actividades estuvo la vinculación de la industria petrolera venezolana con Irán y el manejo de una amplia red de importaciones para el gobierno venezolano.

También estuvo relacionado con el programa de distribución de alimentos CLAP, iniciativa que enfrentó denuncias por presuntos casos de corrupción.

El empresario fue detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021, luego de que la justicia estadounidense lo señalara por presuntamente blanquear fondos obtenidos ilegalmente en Venezuela.

En aquel momento, el gobierno venezolano calificó su detención como un “secuestro” y lo defendió como un “héroe” por su participación en el abastecimiento alimentario del país durante el periodo de sanciones internacionales.

Finalmente, Saab fue liberado en 2023 como parte de un acuerdo que incluyó la excarcelación de 10 ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.

Caída en desgracia

Tras recuperar su libertad, Saab quedó a cargo del sector productivo venezolano como ministro de Industria y director de un centro de inversiones impulsado por el gobierno para atraer capital extranjero pese a las sanciones estadounidenses.

Durante ese periodo sostuvo reuniones con empresarios internacionales y autoridades de distintos países para impulsar proyectos e inversiones, aunque no se divulgaron detalles oficiales de muchos de esos acuerdos.

Se mantuvo como una de las figuras cercanas a Maduro hasta su salida del poder.

Sin embargo, bajo la administración interina de Delcy Rodríguez, fue removido rápidamente de sus cargos.

Su esposa, Camilla Fabri, quien también ejercía funciones dentro del gobierno y encabezaba un programa migratorio, fue destituida en marzo.