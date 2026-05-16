Panamá/Todo está listo para una noche de alta tensión en las semifinales de la LPF, donde Veraguas United y Alianza FC buscarán el boleto a la gran final del Torneo Clausura 2026.

La serie llega completamente abierta luego del empate 0-0 en la ida, en un partido cargado de intensidad y oportunidades de gol para ambos equipos.

⚽ El ataque de Veraguas United será liderado por Gabriel Torres, máximo goleador del club con cinco tantos, mientras que Alianza FC apostará por Heuyin Guardia, quien suma ocho goles en el torneo.

🔥 Se viene un duelo vibrante donde cualquier detalle puede decidir al finalista. ¡Acompaña todas las emociones EN VIVO en nuestro minuto a minuto!