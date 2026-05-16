Grupo Scout 27 celebra 44 años con torneo de 'Argolla India'
Previo al inicio del torneo, los participantes realizaron el tradicional llamado scout en el centro de la cancha, marcando el inicio de una actividad enfocada en la integración, el compañerismo y el trabajo en equipo.
Ciudad de Panamá, Panamá/El Grupo Scout 27 celebró sus 44 años de fundación con un torneo de Argolla India, una de las actividades tradicionales más representativas del movimiento scout, en una jornada que reunió a distintos grupos juveniles en Panamá.