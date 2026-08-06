Municipio de Colón pedirá revisar la Ley de Zona Libre para aumentar los recursos que recibe la ciudad

El Consejo Municipal de Colón convocará a los cinco diputados de la provincia para discutir la inseguridad, el desempleo y la falta de reactivación económica. Entre los temas que buscarán impulsar figura la revisión de la Ley de la Zona Libre de Colón para incrementar los recursos destinados al municipio.