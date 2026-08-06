Municipio de Colón pedirá revisar la Ley de Zona Libre para aumentar los recursos que recibe la ciudad

El Consejo Municipal de Colón convocará a los cinco diputados de la provincia para discutir la inseguridad, el desempleo y la falta de reactivación económica. Entre los temas que buscarán impulsar figura la revisión de la Ley de la Zona Libre de Colón para incrementar los recursos destinados al municipio.

El Consejo Municipal de Colón convocará a los cinco diputados de la provincia para discutir la inseguridad, el desempleo y la falta de reactivación económica. Entre los temas que buscarán impulsar figura la revisión de la Ley de la Zona Libre de Colón para incrementar los recursos destinados al municipio.

Colón/El Consejo Municipal de Colón acordó convocar a los cinco diputados de la provincia a una reunión para analizar la situación que enfrenta el distrito en materia de seguridad ciudadana, desempleo y reactivación económica, especialmente en el casco urbano.

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