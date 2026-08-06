San Miguelito supera los 400 casos de dengue; Minsa intensifica operativos de nebulización

Las autoridades sanitarias iniciaron jornadas de nebulización e inspección en sectores con mayor incidencia de la enfermedad. Además de exhortar a la población a eliminar criaderos, recordaron que quienes incumplan las medidas podrían ser citados y enfrentar sanciones administrativas.

Aumenta casos de dengue en Panamá

San Miguelito, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) reforzó este jueves las acciones de control del dengue en el distrito de San Miguelito con un operativo de nebulización e inspección casa por casa, luego de que se confirmaran 404 casos de la enfermedad, de los cuales 358 presentan signos de alarma, según informaron autoridades sanitarias.

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