AMP renueva certificación internacional que respalda la calidad del Registro Panameño de Naves

El representante de la empresa certificadora añadió que el principal reto para cualquier organización no es obtener la certificación, sino mantenerla mediante el cumplimiento constante de los requisitos establecidos por la norma, lo que contribuye a fortalecer la competitividad y a generar mayor confianza entre los clientes y los mercados internacionales

La Dirección General de Marina Mercante (DGMM) de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) obtuvo la recertificación de su Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, un reconocimiento que avala la eficacia de sus procesos y fortalece la confianza de armadores, operadores y usuarios del Registro Panameño de Naves en el mercado marítimo internacional.

La certificación fue otorgada por Bureau Veritas, luego de una auditoría externa que confirmó que la institución mantiene procedimientos alineados con los estándares internacionales de calidad, enfocados en la mejora continua, la eficiencia operativa y la satisfacción de las partes interesadas.

Durante el acto de entrega, el director general de Marina Mercante, Ramón Franco, destacó que la recertificación representa mucho más que el cumplimiento de un requisito internacional, ya que consolida una cultura institucional orientada a la excelencia y a la prestación de servicios de clase mundial.

"No solo somos administradores de un registro; brindamos con liderazgo y excelencia un servicio competitivo que supera las expectativas de nuestras partes interesadas", afirmó.

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Franco explicó que el sistema de gestión de calidad también fortalece áreas estratégicas para el sector marítimo, como la seguridad de la vida humana en el mar, la protección marítima, la prevención de la contaminación y la optimización de los procesos internos.

Por su parte, José Chong, representante de Bureau Veritas, señaló que la norma ISO 9001:2015 se ha convertido en un estándar fundamental para las organizaciones vinculadas a la industria marítima, al garantizar que sus procesos son evaluados de forma permanente y sometidos a mecanismos de mejora continua.

Mostrar esta recertificación es una garantía que Panamá ofrece sobre su compromiso de brindar el mejor servicio en materia de registro", indicó.

El representante de la empresa certificadora añadió que el principal reto para cualquier organización no es obtener la certificación, sino mantenerla mediante el cumplimiento constante de los requisitos establecidos por la norma, lo que contribuye a fortalecer la competitividad y a generar mayor confianza entre los clientes y los mercados internacionales.

Con esta recertificación, la Dirección General de Marina Mercante reafirma su compromiso con la mejora continua de sus procesos y con el fortalecimiento del Registro Panameño de Naves, considerado uno de los principales referentes de la industria marítima mundial y respaldado por una gestión basada en estándares internacionales de calidad.