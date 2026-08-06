San Miguelito supera los 400 casos de dengue; Minsa intensifica operativos de nebulización

Las autoridades sanitarias iniciaron jornadas de nebulización e inspección en sectores con mayor incidencia de la enfermedad. Además de exhortar a la población a eliminar criaderos, recordaron que quienes incumplan las medidas podrían ser citados y enfrentar sanciones administrativas.

San Miguelito, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) reforzó este jueves las acciones de control del dengue en el distrito de San Miguelito con un operativo de nebulización e inspección casa por casa, luego de que se confirmaran 404 casos de la enfermedad, de los cuales 358 presentan signos de alarma, según informaron autoridades sanitarias.

Las labores comenzaron en la séptima etapa de Santa Librada, uno de los sectores donde se ha detectado una mayor incidencia de casos, como parte de una estrategia para reducir la proliferación del mosquito Aedes aegypti.

Javier Bravo, técnico del Departamento de Control de Vectores del Minsa en San Miguelito, explicó que en el operativo participan equipos de nebulización, maquinaria pesada y personal motorizado para intervenir las áreas con mayor transmisión del virus.

De acuerdo con Bravo, el corregimiento de Omar Torrijos concentra 28 casos confirmados, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía a eliminar recipientes que acumulen agua y puedan convertirse en criaderos del mosquito transmisor.

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El funcionario reconoció que una parte importante de la población ha colaborado con las jornadas de prevención; sin embargo, indicó que aún hay residentes que se resisten a permitir el ingreso del personal de salud.

Ante esta situación, recordó que los inspectores del Departamento de Control de Vectores están debidamente identificados y solicitó a los moradores facilitar su labor para recibir orientación y permitir las inspecciones correspondientes.

Bravo también advirtió que las visitas no solo tienen un carácter preventivo. Durante las inspecciones, si se detectan larvas o criaderos del mosquito en una vivienda, se levanta un acta y los propietarios son citados al centro de salud correspondiente. Agregó que estos procesos pueden derivar en sanciones administrativas, cuya aplicación queda a cargo de las autoridades regionales de salud.

El Minsa reiteró que la eliminación de criaderos continúa siendo la principal medida para contener la transmisión del dengue y evitar un mayor incremento de casos en el distrito.