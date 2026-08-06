Neurólogo panameño es seleccionado para prestigioso programa en Israel y busca apoyo para su formación

El neurólogo chiricano José Domingo De Obaldía fue admitido en un Fellowship de Neurología Vascular Intervencionista en el Rabin Medical Center–Beilinson Hospital, uno de los centros de referencia en enfermedades cerebrovasculares. Para completar el programa, necesita recaudar B/.45,980 destinados a cubrir los costos de su formación.

Ciudad de Panamá, Panamá/El neurólogo panameño José Domingo De Obaldía Henríquez, de 37 años y oriundo de Chiriquí, fue seleccionado para realizar un Fellowship en Neurología Vascular Intervencionista en el Rabin Medical Center–Beilinson Hospital, uno de los principales centros médicos de Israel y referente internacional en el tratamiento de enfermedades cerebrovasculares.

La admisión al programa representa un reconocimiento a su trayectoria académica, científica y clínica, y abre la posibilidad de fortalecer la neurología vascular y endovascular en Panamá mediante la incorporación de técnicas y conocimientos de última generación.

Hace cinco años, De Obaldía recibió el respaldo del Estado panameño, a través de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), para especializarse en neurología en Israel. Durante ese periodo participó en investigaciones junto a especialistas de Israel, Francia, Bélgica, Suiza y España, publicó artículos en revistas científicas internacionales y presentó sus trabajos en congresos médicos de alcance mundial.

Entre sus aportes científicos destacan investigaciones sobre el tratamiento endovascular del ictus agudo, la trombectomía mecánica en oclusiones de vasos de mediano y pequeño calibre, así como el manejo de pacientes con enfermedades neurológicas de alta complejidad.

Asimismo, integró el equipo internacional que redefinió el uso del dispositivo Comaneci para el tratamiento del vasoespasmo cerebral secundario a una hemorragia subaracnoidea. La técnica alcanzó una eficacia del 92.7%, convirtiéndose en un avance significativo para pacientes con alto riesgo de muerte o discapacidad permanente.

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Formación de alta especialización

El fellowship permitirá al especialista ampliar sus conocimientos en el manejo integral del ictus, neurología intensiva, neuroimagen avanzada, neurosonología y procedimientos endovasculares de alta complejidad.

Según explicó, el objetivo es regresar a Panamá para aplicar estas herramientas en la atención de pacientes con enfermedades cerebrovasculares y contribuir a la formación de nuevos especialistas en esta área.

La neurología vascular intervencionista es una subespecialidad con disponibilidad limitada en el país y considerada una de las áreas de mayor impacto en la medicina moderna, debido a que la atención durante las primeras horas de un accidente cerebrovascular puede marcar la diferencia entre la recuperación, una discapacidad permanente o la muerte.

Busca recaudar fondos

Para completar el último año del programa, De Obaldía necesita reunir $45,980, monto que será destinado exclusivamente a cubrir matrícula, seguro médico, vivienda, alimentación, transporte y pasajes durante el periodo de formación.

"Mi compromiso es regresar a Panamá para poner esta formación al servicio de los pacientes, fortalecer la neurología vascular del país y contribuir a formar nuevos especialistas", expresó el especialista desde Petah Tikva, Israel.

El médico también señaló que cada etapa de su preparación ha sido posible gracias al respaldo recibido durante su carrera y manifestó que su objetivo es culminar este último paso para regresar al país con una formación altamente especializada.

Las instituciones, empresas y personas interesadas en apoyar esta iniciativa pueden comunicarse directamente con el Dr. José Domingo De Obaldía para conocer la documentación del proyecto, que incluye la carta oficial de aceptación al Fellowship, el programa académico, el presupuesto detallado y su historial profesional.