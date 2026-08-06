Técnicos en urgencias médicas logran avances en reclasificación tras reunión en Presidencia

El proceso continúa sujeto a la aprobación de traslados de partidas y créditos adicionales , necesarios para cubrir el impacto presupuestario que implica la reclasificación del personal.

El proceso de reclasificación laboral y salarial de más de 700 técnicos y licenciados en urgencias médicas dio un nuevo paso este miércoles, luego de que representantes del gremio se reunieran con autoridades del Gobierno para revisar los avances en la aplicación de la Ley 354 de 2023 y definir el estado de los pagos pendientes.

Representantes de la Asociación Nacional de Técnicos y Licenciados en Urgencias Médicas de Panamá sostuvieron una reunión con una mesa interinstitucional en la Presidencia de la República.

El encuentro fue coordinado por la Secretaría de Asuntos Públicos Gubernamentales de la Presidencia, representada por Irving Cortés, y contó con la participación de funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social (CSS) y el Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911), quienes presentaron los avances en la aplicación de la Ley 354 de 2023, que establece la reclasificación del personal.

El director nacional de Provisión de Servicios del Minsa, Víctor Díaz, informó que la institución ya ha reclasificado a 112 profesionales, quienes recibieron el cambio de categoría correspondiente y se encuentran en proceso de recibir los pagos derivados de esa actualización. Además, indicó que se han habilitado 10 nuevas plazas con el objetivo de fortalecer la atención en los servicios de salud.

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Díaz también anunció que el 25 de agosto se celebrará una nueva reunión con el gremio para evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y analizar alternativas relacionadas con las limitaciones presupuestarias y el proceso de sustentación de recursos ante la Asamblea Nacional.

Por su parte, la directora ejecutiva nacional de Recursos Humanos de la CSS, Rosilda Robinson, explicó que el proceso de reclasificación en esa institución se encuentra adelantado. Sin embargo, precisó que, de acuerdo con la normativa interna, primero debe obtenerse la aprobación de la Junta Directiva antes de proceder con la reclasificación y los pagos correspondientes.

Robinson adelantó que este tema será analizado durante la reunión de la Junta Directiva prevista para este jueves 6 de agosto.

En otras instituciones, como SUME 911, Sinaproc y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, el proceso continúa sujeto a la aprobación de traslados de partidas y créditos adicionales, necesarios para cubrir el impacto presupuestario que implica la reclasificación del personal.

Ante este panorama, Irving Cortés aseguró que la Presidencia dará seguimiento al tema mediante reuniones con cada una de las entidades involucradas y mantendrá conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para evaluar la disponibilidad de recursos.

Según explicó, el objetivo es identificar partidas presupuestarias que permitan avanzar con la implementación de la ley, tomando en cuenta la situación financiera de cada institución y del país.

El vicepresidente de la Asociación Nacional de Técnicos y Licenciados en Urgencias Médicas de Panamá, José Lezcano, agradeció la apertura del Gobierno para escuchar las inquietudes del gremio y destacó los avances alcanzados durante el encuentro.

Asimismo, solicitó que continúe el acompañamiento de las autoridades para agilizar la comunicación con el MEF y las demás entidades involucradas, con el propósito de superar los trámites administrativos que aún retrasan la reclasificación y garantizar que el personal prehospitalario y de primera respuesta reciba los beneficios contemplados en la Ley 354 de 2023.