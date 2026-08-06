Restablecen emisión de récord policivo tras mantenimiento de sistemas

La Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional informó que fue restablecido el servicio de expedición del Certificado de Antecedentes Personales (récord policivo), luego del período de mantenimiento de sus sistemas.

A partir de este jueves, los ciudadanos pueden nuevamente realizar la solicitud y obtener el documento tanto a través de la plataforma en línea como en las ventanillas de la DIJ a nivel nacional, con total normalidad.

La institución agradeció la comprensión y paciencia de la ciudadanía durante el proceso de mantenimiento y reiteró su compromiso de brindar un servicio eficiente y oportuno.