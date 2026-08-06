Una mujer es acusada de atacar con un objeto punzante a cuatro hombres en Londres

Stella Gollovena, de 47 años, una mujer sin hogar, fue acusada de causar lesiones voluntarias a los cuatro heridos y de portar un "arma ofensiva" en un lugar público.

Londres, Reino Unido/Una mujer fue acusada este jueves de herir con un objeto punzante el miércoles a cuatro hombres en el barrio de Covent Garden, en el centro de Londres, informó la policía, en un incidente relacionado con "problemas de salud mental".

Stella Gollovena, de 47 años, una mujer sin hogar, fue acusada de causar lesiones voluntarias a los cuatro heridos y de portar un "arma ofensiva" en un lugar público.

La mujer se encuentra en prisión preventiva y comparecerá este jueves por la tarde ante el tribunal de Highbury, en Londres.

Según las primeras investigaciones, la policía considera que se trató de un "incidente aislado relacionado con problemas de salud mental", añadiendo que se encontraron unas tijeras en el lugar.

Stella Gollovena fue detenida en el lugar de los hechos y las víctimas fueron trasladadas al hospital. La policía informó este jueves que los cuatro hombres ya han recibido el alta y han regresado a sus casas, sin que sus heridas puedan dejar secuelas graves.