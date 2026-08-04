Bomberos griegos usan aviones para combatir incendios en el noroeste de Atenas

El portavoz indicó que este martes cerca de 30 aviones serán desplegados para combatir las llamas en las laderas montañosas que rodean el golfo de Corinto, a unos 50 kilómetros al noroeste de Atenas.

Gracias a la disminución de los vientos, los bomberos griegos esperan contener este martes el incendio forestal que desde hace cinco días devasta las afueras de Atenas.

"Estamos sobre el terreno por quinto día consecutivo frente a este fuego muy difícil", declaró la mañana del martes Yannis Artopios, portavoz de los bomberos, al canal Ertnews.

El portavoz indicó que este martes cerca de 30 aviones serán desplegados para combatir las llamas en las laderas montañosas que rodean el golfo de Corinto, a unos 50 kilómetros al noroeste de Atenas.

Además, más de 500 bomberos fueron enviados a comunidades cercanas al monte Citerón, a unos 60 kilómetros de la capital, según el servicio de combate a incendios.

"Queremos mantener la situación bajo control", añadió Artopios.

El área metropolitana de Atenas y la vecina isla de Eubea permanecían este martes bajo alerta de riesgo de incendio casi máximo, de acuerdo con el Ministerio de Protección Civil.

"Este es el período en el que normalmente vemos los incendios más grandes. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos hasta el 20-25 de agosto", advirtió a ERT Kostas Lagouvardos, director de investigación del Observatorio Nacional, quien además señaló que las temperaturas aumentarán durante la semana.

Los incendios forestales han cobrado la vida de cinco bomberos desde la semana pasada. Dos murieron el domingo cuando dos helicópteros Bell chocaron durante operaciones en las afueras occidentales de Atenas, mientras que otros tres fallecieron en incendios registrados en Creta y el Peloponeso.

Condiciones más favorables

Otros incendios en distintas zonas del país, incluido uno en la isla jónica de Cefalonia, se encuentran en gran medida bajo control, informó el servicio de bomberos griego.

"Diría que es, sin duda, una de las peores crisis de incendios que he visto en los últimos, quizás, ocho o diez años", afirmó a la AFP Theodore Giannaros, meteorólogo especializado en incendios forestales del Observatorio Nacional.

El organismo indicó que los vientos registrados a finales de julio fueron los más fuertes en 15 años y que más de 13.000 hectáreas de bosques y tierras agrícolas han sido afectadas por el incendio iniciado el viernes cerca de Atenas.

Aun así, persisten amplias zonas con focos activos y brasas, por lo que las autoridades mantienen una vigilancia constante ante el riesgo de que una ráfaga de viento reactive las llamas.

La disminución de la intensidad del viento permitió además que los aviones cisterna y helicópteros retomaran las operaciones para ayudar a controlar el incendio.

Según Ertnews, la situación ha mejorado en las últimas horas, gracias a la reanudación de las descargas aéreas desde la madrugada y a condiciones meteorológicas más favorables.

"La ausencia de viento, la mayor humedad procedente del mar y el descenso de las temperaturas durante la noche han desempeñado un papel determinante en la mejora de la situación", señaló la cadena.

El fuego también arrasó varias localidades del golfo de Corinto, entre ellas Porto Germeno, donde se estima que decenas de viviendas fueron destruidas o sufrieron daños.

La policía realizó dos detenciones por el incendio de Porto Germeno, que se cree fue provocado por un cable eléctrico defectuoso.

Aunque las condiciones meteorológicas desde la noche del lunes frenaron el avance de las llamas y permitieron a las brigadas terrestres controlar numerosos focos antes del inicio de las operaciones aéreas del martes, Protección Civil advirtió que el riesgo de nuevos incendios continúa siendo muy elevado.