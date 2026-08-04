Clima en Panamá: Se esperan lluvias en varias regiones, temperaturas de hasta 32 °C y condiciones marítimas favorables

El Impha recomienda mantener precaución ante las tormentas eléctricas, debido a la posibilidad de descargas eléctricas y ráfagas de viento fuertes.

Ciudad de Panamá/De acuerdo con el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), este martes 4 de agosto se esperan aguaceros y tormentas eléctricas en distintos sectores del país, con mayor intensidad durante la tarde.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana se prevén aguaceros dispersos en el golfo de los Mosquitos, Costa Abajo de Colón, norte de Veraguas, comarca Ngäbe-Buglé y costas de Bocas del Toro.

En la tarde, los aguaceros podrían ser fuertes en sectores de Colón, comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro. Para la noche se pronostican lluvias moderadas a fuertes y actividad eléctrica en el sector marítimo, con posibilidad de ingresar a Guna Yala y Costa Arriba de Colón.

En el Pacífico, se esperan lluvias aisladas durante la mañana, principalmente en sectores de Darién, Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Los Santos, Veraguas y Chiriquí. Durante la tarde aumentará la actividad de lluvias, con aguaceros fuertes en la región Metropolitana, provincias centrales, Veraguas y el oriente de Chiriquí.

Puede leer: Efectos del fenómeno de El Niño causan baja en los niveles del lago Bayano

Las temperaturas mínimas estarán entre 13 °C y 18 °C en la cordillera Central y entre 22 °C y 26 °C en el resto del país. Las máximas oscilarán entre 22 °C y 25 °C en la cordillera Central y entre 27 °C y 32 °C en el resto del territorio.

Los vientos serán variables en la región oriental del Pacífico, mientras que en el resto del país predominarán vientos del suroeste al norte, con velocidades de hasta 25 km/h en zonas marítimas y 20 km/h en tierra firme.

En el mar, se esperan olas de 1.0 a 1.7 metros en el Caribe y de 0.4 a 1.1 metros en el Pacífico.

Los índices de radiación UV-B alcanzarán niveles de 06 a 09, considerados altos a muy altos.

El Impha recomienda mantener precaución ante las tormentas eléctricas, debido a la posibilidad de descargas eléctricas y ráfagas de viento fuertes. También se pide especial cuidado en las áreas marítimas donde se registren tormentas y en sectores con suelos altamente saturados, particularmente en la región occidental y central, además de Darién.

Otras notas que le pueden interesar: