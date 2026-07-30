Efectos del fenómeno de El Niño causan baja en los niveles del lago Bayano

La disminución del caudal obliga a residentes de Panamá Este a adaptar sus bombas para mantener el suministro en zonas sin red de agua potable.

Ciudad de Panamá/La bajada en el nivel del agua en el lago Bayano empieza a dejar huellas visibles en el paisaje y en la rutina diaria de las comunidades de Panamá Este.

Un recorrido periodístico de TVN Noticias constató en campo los efectos que provoca el fenómeno de El Niño, en consonancia con las advertencias lanzadas por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) respecto a la intensidad de este periodo seco.

A lo largo de la ribera es evidente cómo han bajado los niveles del agua: con franjas de tierra que antes permanecían sumergidas, hoy están al descubierto. El descenso del nivel ha llegado al punto de permitir que animales crucen caminando hacia sectores y orillas que antes resultaban inaccesibles.

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El principal problema para los moradores radica en la falta de agua potable en la zona. La población depende de sistemas de extracción propia directamente del lago o del suministro que llega desde la potabilizadora de Cañita. Al bajar el embalse, las bombas de agua convencionales quedan por encima del nivel necesario para operar, perdiendo la capacidad de succión.

Según explicó Diana Núñez, residente del sector, la reducción del embalse obligó a su familia a reemplazar su equipo por una bomba de mayor potencia que pueda extraer el recurso desde zonas más profundas.

Pese a que en las últimas dos semanas se han registrado precipitaciones puntuales que han elevado de forma leve el caudal, los habitantes señalan que el patrón de lluvias sigue siendo muy irregular: transcurren hasta cinco días continuos de sequía seguidos por una jornada de lluvia intensa, dinámica que resulta insuficiente para recuperar los niveles óptimos del lago Bayano.

Con información de Elizabeth González