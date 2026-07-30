Diputados piden acciones ante reclutamiento de 24 panameños para combatir en Rusia y Ucrania

José Pérez Barboni vinculó esta situación con la falta de oportunidades laborales para los jóvenes, mientras Ernesto Cedeño solicitó una campaña preventiva y un protocolo de asistencia para las víctimas.

Panamá/El reclutamiento de 24 panameños para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania llegó este jueves al pleno de la Asamblea Nacional, donde diputados reclamaron una mayor intervención de las autoridades para prevenir ofertas fraudulentas y atender a las personas afectadas.

La Cancillería confirmó que 19 panameños están vinculados a las Fuerzas Armadas de Rusia y cinco a las de Ucrania. Entre ellos hay varios desaparecidos y se ha verificado la muerte de al menos uno en territorio ruso.

Durante el periodo de incidencias, el diputado José Pérez Barboni, de la bancada Seguimos, relacionó estos casos con la falta de oportunidades educativas y laborales.

El día de hoy quiero elevar una problemática a nivel nacional que ha derivado en consecuencias mortales. Más de doscientos cincuenta mil jóvenes no tienen acceso a educación ni oportunidades laborales. ¿Y qué significa esto en consecuencias? Allá están los más de veinticuatro panameños que actualmente han sido reclutados tanto por las Fuerzas Armadas rusas como por las Fuerzas Armadas ucranianas”, manifestó.

Pérez Barboni también cuestionó al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral por la implementación de la ley que establece pasantías remuneradas para jóvenes.

Esto no es coincidencia. Esto es porque el Mitradel no ha hecho su trabajo. Lleva más de un año con una ley que buscaba crear esas pasantías remuneradas para jóvenes. ¿Y dónde están las estadísticas? Ayer sale una entrevista a la ministra diciendo que ha descendido al 9.1% el desempleo, pero yo no creo que hayamos bajado de los dos dígitos”, expresó.

Por su parte, el diputado Ernesto Cedeño, de la misma bancada, indicó que el Ministerio Público mantiene cuatro investigaciones relacionadas con ofertas de trabajo fraudulentas mediante las cuales panameños habrían terminado en el conflicto armado.

“El Ministerio Público ha iniciado investigaciones, cuatro, por aquellas ofertas de empleo fraudulentas de panameños que terminan en la guerra de Ucrania y Rusia. Yo creo que es importante que se haga una campaña nacional de prevención para evitar ese tipo de fraude, mayor coordinación entre Cancillería, Mitradel y Procuraduría y protocolo de asistencia para nuestras víctimas”, planteó Cedeño.

La sesión del pleno comenzó a las 10:49 a. m. con la asistencia aproximada de 34 diputados y cuórum deliberativo.

Con información de Yami Rivas.