Panamá lanza estrategias de inteligencia artificial y semiconductores; Gobierno reporta inversión de $105 millones

Panamá/Panamá lanzó este jueves sus estrategias nacionales de inteligencia artificial y de semiconductores y microelectrónica, con las que busca incorporar al país a estas industrias tecnológicas. Durante la presentación, el presidente José Raúl Mulino detalló que su administración ha destinado $105 millones a la estrategia de semiconductores y mantiene disponibles 10 mil becas para formación en áreas digitales.

La agenda también incorpora la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y contempla la entrega de 10 mil becas para capacitar a panameños en inteligencia artificial, análisis de datos, computación en la nube y ciberseguridad.

Estamos ofreciendo 10 mil becas en el Talent Up Panamá, en alianza con Google, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad Tecnológica de Panamá, para la formación en inteligencia artificial, análisis de datos, computación en la nube y ciberseguridad”, explicó Mulino. Las becas están disponibles mediante Panamá Conecta.

El mandatario indicó que los recursos destinados al sector de los semiconductores también respaldan el funcionamiento del Centro de Tecnología Avanzada de Semiconductores en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y la formación de profesionales panameños en el extranjero.

En semiconductores y microelectrónica, nuestra gestión ha destinado 105 millones de dólares a la ejecución de esta estrategia nacional. Tenemos un Centro de Tecnología Avanzada de Semiconductores que opera en la Universidad Tecnológica de Panamá, y jóvenes panameños cursan hoy maestrías y doctorados en Arizona, becados por la Senacyt, para regresar a construir esta industria en su propio país”, afirmó.

La Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas busca incorporar al país en industrias relacionadas con la inteligencia artificial, la microelectrónica y los semiconductores, consideradas fundamentales para sectores como logística, salud, finanzas, manufactura, telecomunicaciones, energía y agricultura.

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial plantea convertir a Panamá en un centro regional de innovación confiable. Está estructurada sobre seis pilares: infraestructura digital y física; formación de talento; gobernanza de datos y ciberseguridad; ética y regulación de la IA; atracción de inversiones y alianzas internacionales; y aplicación de esta tecnología en sectores estratégicos.

De acuerdo con la información divulgada durante el lanzamiento, la inteligencia artificial podría generar entre $1.1 billones y $1.7 billones de valor anual en América Latina para 2030 e incrementar entre 1.9% y 2.3% el crecimiento anual de la productividad regional.

En materia educativa, Mulino anunció que Drake University abrirá en la Ciudad del Saber una licenciatura en Analítica de Datos, orientada a formar profesionales para atender la demanda de la nueva economía tecnológica.

El Gobierno también destacó la incorporación de Panamá a Pax Silica, una alianza encabezada por Estados Unidos para fortalecer las cadenas de suministro relacionadas con la inteligencia artificial y los semiconductores.

En paralelo, la Asamblea Nacional discute un proyecto de ley sobre gobernanza adaptativa de la inteligencia artificial, con el que se busca establecer una regulación basada en riesgos, proteger los derechos de los ciudadanos y ofrecer seguridad jurídica a las inversiones.

El secretario general de la Senacyt, Eduardo Ortega Barría, sostuvo que la posición geográfica, la conectividad internacional, la plataforma logística y la matriz energética del país pueden facilitar su participación en esta industria.

“La misión de la Senacyt es convertir la ciencia, la tecnología y la innovación en herramientas de transformación nacional. Las estrategias que hoy presentamos son la expresión más ambiciosa de esa misión, y ambas fueron construidas con rigor técnico y con amplitud nacional”, expresó.

La estrategia oficial de inteligencia artificial puede consultarse en IA Panamá