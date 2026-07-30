España envía al ejército al enclave de Ceuta tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos

Centenares de personas entraron en masa al mediodía del jueves por un paso fronterizo en el sur de este territorio de 18,5 km2, mientras agentes de la Guardia Civil española se limitaban a observar, constató una periodista de la AFP.

Ceuta, España/Cientos de migrantes ingresaron este jueves desde Marruecos al enclave español de Ceuta, en África, uniéndose a los 1.500 que lo hicieron en los últimos días, una "emergencia humanitaria" que dejó un muerto, según las autoridades de la ciudad.

Ceuta y el otro enclave español de Melilla, en Marruecos, son las únicas fronteras terrestres que la Unión Europea tiene con África.

Centenares de personas entraron en masa al mediodía del jueves por un paso fronterizo en el sur de este territorio de 18,5 km2, mientras agentes de la Guardia Civil española se limitaban a observar, constató una periodista de la AFP.

Este es el mayor ingreso de personas a Ceuta desde mayo de 2021, cuando más de 10.000 migrantes accedieron a la ciudad autónoma desde Marruecos en apenas dos días.

Muchos migrantes entraron este jueves felices, celebrando haber llegado y dándole las gracias a la policía española, mientras algunos gritaban "¡Adiós Marruecos, hola España!", indicó la periodista de la AFP, que observó en una playa numerosos flotadores redondos y ropa abandonados por las personas que habían llegado a nado.

Imágenes de cadenas locales habían mostrado a decenas de hombres y adolescentes llegando por el mar desde la vecina Marruecos a las costas de la urbe.

Serán devueltos "lo antes posible"

El Gobierno español se apresuró a señalar en un comunicado del Ministerio de Interior que había acordado con Rabat tomar medidas para devolver "lo antes posible" a Marruecos "todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta".

"Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social", advirtió el alcalde-presidente de Ceuta, Juan Vivas, a la televisión pública española TVE.

"En los últimos días han llegado a Ceuta por vía marítima más de 1.500 migrantes", a un ritmo de "200 personas por día", por lo que "los centros de acogida se encuentran colapsados y saturados", precisó, Vivas quien habló de al menos una persona fallecida intentando alcanzar Ceuta.

Cientos de personas, entre ellas menores, se concentraron a primera hora de la tarde del jueves en la frontera entre la ciudad marroquí de Fnideq (Castillejos) y Ceuta, para intentar cruzar de forma irregular la frontera a nado o tratar de escalar la valla fronteriza, constató un periodista de la AFP.

Las personas habían acudido ante rumores que circularon de que la frontera se abriría al amanecer del jueves, según testimonios recogidos en el lugar por el corresponsal.

"El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta. Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible", señaló en X el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El mandatario socialista conversó en la jornada con Vivas, quien le expuso "con total claridad y crudeza la gravedad de la situación", según indicó el Gobierno de Ceuta.

Crisis con Marruecos

El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajará a la ciudad autónoma el viernes "para seguir la evolución de la situación", indicó su oficina.

Interior destacó en su comunicado "la ejemplar colaboración de España con Marruecos en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria", al señalar a las "redes de tráfico de personas" como responsables de las entradas masivas.

"La relación con Marruecos es excelente y en nada se ve afectada por las buenas relaciones con Argelia", señalaron de su lado fuentes del Ministerio de Exteriores, al desvincular la actual situación con el reciente viaje de Sánchez a Argel.

Precisamente, la entrada de más de 10.000 migrantes a Ceuta en mayo de 2021 ocurrió cuando Rabat relajó los controles fronterizos en el marco de una crisis con España.

Entonces, Marruecos se indignó después de que España acogiera para recibir tratamiento médico al líder de los independentistas saharauis del Frente Polisario, respaldados por Argelia.

La crisis diplomática llegó a su fin en 2022 tras el giro de Madrid en el delicado asunto del Sáhara Occidental, abandonando su neutralidad y reconociendo un plan de autonomía propuesto por Rabat para esta antigua colonia española.

Hasta el 15 de julio pasado, el gobierno no había registrado este año ningún inmigrante llegado a Ceuta por mar.

La principal ruta de entrada de los migrantes irregulares a España sigue siendo el archipiélago atlántico de Canarias, frente a las costas de África.