Detienen a mujer que tenía cinco bebés muertos en casa en Francia

La justicia abrió una investigación por asesinato y este miércoles detuvo a la mujer, indicó la fiscalía de Carpentras, confirmando una investigación del diario Le Parisien.

Las autoridades detuvieron este miércoles a la mujer de 32 años cuya pareja descubrió cinco bebés muertos dentro de cajas en su apartamento en Orange, en el sureste de Francia, informó a AFP la fiscalía.

El hallazgo de los huesos de cuatro recién nacidos y del cadáver de un quinto se produjo después que la mujer fuera trasladada a un hospital el domingo tras dar a luz en casa, un embarazo que su pareja descubrió "tarde", según las autoridades.

La justicia abrió una investigación por asesinato y este miércoles detuvo a la mujer, indicó la fiscalía de Carpentras, confirmando una investigación del diario Le Parisien.

Según el rotativo regional La Provence, la detención se produjo cuando la mujer abandonó el hospital.

La fiscalia ordenó la acogida provisional del bebé nacido el domingo y reportó a los servicios sociales la situación de los otros dos hijos menores que tiene la pareja.

Los casos de homicidios de bebés al nacer no son raros. A veces están marcados por una alteración del discernimiento de la madre o por la negación de embarazos, que se ocultan a su entorno.

En el caso francés más grave de infanticidio, Dominique Cottrez fue condenada en 2015 a nueve años de prisión por matar a ocho recién nacidos. El jurado reconoció en su caso una alteración del discernimiento.